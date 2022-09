Billedkunstner fra Mors: Jeg opdagede, at jeg var digter

BJERGBY:Hun er billedkunstner af fag, og som kulturformidler på Museum Mors har Mette Elimar Jensen fra Bjergby samtidig dyrket kunsten at fortælle en god historie.

Nu er hun også sprunget ud som digter med udgivelsen af en lille samling, "Mellemstykker".

Digtene kom så at sige op til overfladen, da Mette Elimar Jensen var i gang med at forberede udstillingen "Fletværk", som hun og Stinne Møller-Hansen lige nu viser på Kirsten Kjærs Museum.

- Jeg ledte i skuffer og kasser for at finde de billeder af mit liv, som skulle flettes med. Så fandt jeg en kasse med digte, som jeg helt havde glemt fandtes. Men da jeg læste dem, tænkte jeg, at dem turde jeg da godt vise verden, fortæller hun.

Digtene er blevet til over en periode på mere end 30 år, på baggrund af oplevelser i hverdagen:

- For mig er de sansninger af tid. Små udkrystalliserede øjeblikke.

Mette Elimar Jensen vil ikke udelukke, at der kan komme mere af den slags fra hendes hånd:

- Når man trækker en rod op, ved man jo aldrig, hvad der følger med...

Hun vil præsentere digtene og læse nogle af dem højt, når udstillingen på Kirsten Kjærs Museum slutter med en "finisage" lørdag eftermiddag, 25. september.

I øvrigt kan digtsamlingen købes bl. a. hos boghandleren i Nykøbing.