Bilvask hård ved miljø

MORS: Når bilejere vælger at vaske deres bil hjemme i indkørslen, er der tale om en rigtig dårlig ide.

Vaskevandet risikerer nemlig at havne i grundvandet eller løbe direkte ud i fjorden, og da det indeholder skadelige stoffer, kan det gå ud over fiske- og dyreliv - og forurene vores grundvand.

Morsø Kommune lancerer i den forbindelse bilvaskkampagnen "Hjælp Fisken", hvor der sættes fokus på problemet, samt hvad man som bilejer kan gøre for at undgå at forurene vandmiljøet.

Baggrunden er blandt andet, at en stadig større del af Mors er separatkloakeret, så mange riste ved vejen fører direkte ud i fjorden uden om rensningsanlægget. Kampagnens formål er at formidle, at det er bedst, hvis bilen vaskes på egnet vaskepladser eller i en vaskehal i stedet for i indkørslen.