Biogasanlæg skal udvides

SINDBJERG: Går det, som ejerne bag Limfjordens Bioenergi ApS håber, så kan man i starten af 2018 tage første spadestik til en markant udvidelse af biogasanlægget i Sindbjerg.

Planen er at bygge en ny reaktor, der mere end fordobler anlæggets kapacitet. Der skal desuden etableres et gasopgraderingsanlæg, der kan rense biogassen til naturgaskvalitet, så gassen i fremtiden kan sendes direkte ud i naturgasnettet.

- Den nuværende reaktor er på 7000 kubikmeter. Vi vil gerne bygge en ekstra på 9000-10.000 kubikmeter, fortæller Michael Rønning Dalby, direktør for biogasproduktionen i den danske afdeling af det internationale energiselskab E.ON A/S. Selskabet ejer 78 procent af Limfjordens Bioenergi ApS.

I dag producerer biogasanlægget i Sindbjerg ren biogas, der brændes af i en motor, hvorved der produceres elektricitet til elnettet og varme til lokale fjernvarmeforbrugere.

- Vi er afhængige af en god elpris og en god varmepris. På lang sigt mener vi, at det vil være fornuftigt at have mulighed for at afsætte biogassen direkte til det landsdækkende naturgasnet, siger Michael Rønning Dalby.