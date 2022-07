Biskoppen på søndagsbesøg i Ørding

ØRDING:Biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, placerer sig kirkemæssigt tæt op ad grundtvigianerne. Så rent trosmæssigt ligger det måske ikke på den flade hånd, at netop han søndag 24. juli prædiker i Ørding Kirke i anledning af 70-året for Ørding Missionshus, der blev bygget og er drevet af Indre Mission.

Men det ligger der ingen modsætninger i, forsikrer Henning Bjerregaard, Storup, der er formand for Ørding Menighedsråd og sekretær i Ørding Storup Indre Mission.

- Hvis du går 50 år tilbage, var det Indre Mission, der drev kirkelivet på landet. Men IM i dag er noget helt andet og mere rummeligt. Det samme er Thomas Reinholdt Rasmussen. Faktisk lavede jeg aftalen med ham, før han blev biskop, mens han var provst i Hjørring. Han kommer til os på sin første dag efter sin sommerferie, siger Henning Bjerregaard.

Det starter i Ørding Kirke, men fortsætter i missionshuset. Arkivfoto: Bo Lehm

Festgudstjenesten i Ørding Kirke finder sted klokken 14 med biskoppen som prædikant. Bagefter er der samvær og kaffebord i missionshuset.

- Ørding Missionshus er den sidste landmissionshus på Mors. Engang var der 13. Og de kunne alle dengang trække folk til. I dag er det i huse tilknyttet kirken, at mennesker mødes, siger Henning Bjerregaard. Han tilføjer:

- Indre Mission har altid sammen med Folkekirken villet forkynde ordet om frelse. Det var vel fordi, nogle gerne ville have mere tid til dette end kirken havde, at der blev bygget mange missionshuse over hele landet. Disse huse er altid blevet bygget og drevet med frivillige gaver, og i takt med at der er blevet færre mennesker til at støtte det arbejde, er husene blevet solgt, siger menighedsrådsformanden.