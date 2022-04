Bizar fratrædelsessag kostede Lars 360.000 kr.: Nu reagerer politikerne

NYKØBING:- Sådan en sag er aldrig heldig, når der bliver skrevet om den. Bortset fra jeres omtale ved jeg kun det om den, at der er indgået en fratrædelsesaftale, men jeg ved ikke hvorfor, og hvordan den er kommet i stand. Men det er ærgerligt, at en mand, der har været ansat i kommunen i så mange år, skal have sådan en afsked. Men hvad der er op og ned i sagen, ved jeg ikke.

Det siger Ellen Philipsen Dahl. Demokratisk Balances med af Morsø Kommunalbestyrelse kommenterer Nordjyskes artikel om nu forhenværende ejendomsadministrator Lars Larsen, hvis ansættelse i Morsø Kommune ophørte brat ved seneste månedsskifte.

Den 64-årige Larsen, der havde været ansat i Kommunale Ejendomme i 15 år og haft kontakten til håndværksfirmaer, fik tilmed frataget sin løn i opsigelsesperioden og en måneds godtgørelse, fordi han over for de samme håndværkere kaldte den fratrædelsesaftale, han havde underskrevet, for en fyring.

Tavs borgmester

- Ingen kommentarer, det er en personalesag, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen kort på vegne af sit embede og Venstres gruppe.

Ikke meget mere får man som svar fra Socialdemokratiets gruppeformand Tore Müller:

- Jeg har simpelthen ikke hørt andet om sagen end det, jeg læste i går. Det kom lidt bag på mig, at den var røget derhen. Jeg ved ikke, om der er grund til, at han har fået den behandling. Jeg skal lige klædes på, og jeg vil selvfølgelig spørge ind til sagen. Det skal jeg give forvaltningen lejlighed til at forklare mig, inden jeg mener noget, siger Tore Müller.

Meiner Nørgaard, Dansk Folkeparti, er formand for udvalget for teknik og miljø, som er det politiske organ, der har mest at gøre med kommunale ejendomme.

- Det er ledelsen i Morsø Kommune og vores borgmester, som har ansvaret for vores personale. Så jeg har ingen kommentarer, men jeg forventer at få en orientering om sagen, som vi altid gør, når der påtænkes omstruktureringer i kommunale afdelinger, siger Meiner Nørgaard.

Den konservative Poul Roesen har været på Fyn og haft travlt et par dage og har derfor ikke læst om Lars Larsens ulykkelige sag.

- Det eneste, jeg vidste, var, at han ikke var der mere. Men da jeg ikke sidder i økonomiudvalget, som er personaleansvarligt, vil jeg ikke kommentere på sagen. Jeg ved for lidt om den, siger Poul Roesen.

Efterlyser dialog

Den radikale Jette Jepsen kendte ikke til Lars Larsens exit, før hun læste artiklen tirsdag.

- Men jeg er tit stødt på hans navn. Det lader til, at der har været en fratrædelsesaftale med en klausul om, at det er sådan, det hedder sig, og at det ikke er en fyring. Der er et ledelsesrum, som jeg ikke rigtigt kan gå ind i som politiker. Det er lidt voldsomt, at de bare river den kontrakt i stykker, men hvis det er det, han har skrevet under på, har han jo brudt den. Jeg kan ikke forstå, at man ikke har kunnet snakke sig til rette om en løsning, siger Jette Jepsen.