Bizar taxa-sag: Vognmand vil gerne køre juleaften, men det må han ikke

MORS:- Hvis gamle Gerda er kommet på Morsø Afklaringscenter, og hun gerne vil bestille en taxa til at køre hende hjem til familien juleaften og tilbage igen, må vi sige nej. Vi har ingen biler at sende. De skal stå til rådighed for NT hele aftenen!

Det siger kørselsleder hos Morsø Taxi & Turisttrafik Martin Haar Josefsen. Han reagerede, da Nordjyske forleden skrev om Morsø Kommunes protest over, at Nordjyllands Trafikselskab kræver, at entreprenørerne, altså de vognmænd, der kører for NT, skal male deres busser i henhold til NT's designmanual og opfylde krav til udstyr og uddannelse, som efter kommunens mening harmonerer dårligt med, at kommunen er nødt til at skære kraftigt i den lokale kollektive trafik.

Morsø Taxi & Turisttrafik har entreprisen på buskørsel på Mors, og Martin Josefsen oplyser, at selskabet har fået malet 23 busser i NT-farver. Derimod undgår selskabet at skulle male sine personbiler, der indgår i flextrafikken, som også udbydes af NT:

- Her skal du kun male bilerne, hvis du kører garantikørsel eller vinder en pakke med over 1200 timers kørsel årligt. Men de opgaver har vi ikke villet byde på. Vi kører derimod variabel kørsel, hvor der ikke stilles krav til bilernes udseende. Til gengæld er der kommet et krav om, at alle biler skal stå til rådighed for flextrafikken, også de fire, vi har til egentlig taxakørsel, siger Martin Josefsen.

Han forklarer, at bilerne - 18 i alt - skal stå til rådighed for henholdsvis NT i Region Nordjylland og MidtTrafik i Region Midtjylland til flexkørsel juleaften i tidsrummet fra klokken 14 til 02. Typisk de timer, hvor der er stort behov for individuelle taxature.

- Så vi har egentlig køretøjer nok i de forskellige vogntypegrupper, men vi må ikke sætte en skolebil ind for at frigøre taxier, så vi kunne betjene lokale kunder i stedet for at skuffe dem. Reglerne er blevet så stramme, at kontrakterne er bundet til bestemte registreringsnumre, siger han.

Morsø Taxi & Turisttrafik har biler nok, men brugen af dem er bundet op på registreringsnumrene. Arkivfoto: Bo Lehm

Og der har været flere henvendelser.

- Der er allerede flere kunder, som har ringet for at bestille taxature juleaften. Til dem må vi sige, at vi ingen biler har. Det harmonerer jo dårligt med, at vi har en kommunal taxabevilling, som påbyder os at have vogne på gaden. Folk kan heller ikke forstå, at vi ingen biler har til rådighed, når vi har en vognflåde på 120 biler. Man kunne sige, at så kunne folk bare bestille en flextur, men fristen for booking af flexture til juleaften udløb 15. november, siger Martin Josefsen.

Han siger, at NT har skærpet sine krav til entreprenørerne på det sidste.

- Tidligere var man fleksibel og tillod, at der blev byttet rundt på biler efter behov. Men den går ikke længere. Man har fået lavet nogle regler, der især går ud over de små taxafirmaer. Jeg har forsøgt at tage det op med NT, hvor jeg sidder i driftsgruppen og entreprenørudvalget, men det har man ikke været lydhør over for, siger Martin Haar Josefsen.

Nordjyske har forelagt problemstillingen for Erik Frederiksen, der er chef for kontrakter og it i Nordjyllands Trafikselskab. Han siger:

- Det er vigtigt for os, at der er de biler til rådighed til transporterne juleaften, som er en af de vigtigste i året. Derfor har vi i vores flexkontrakter beskrevet relativt nøje, hvordan vi udvælger de biler, der skal udføre kørslen juleaften. Rent teknisk kan det godt være, at der er et registreringsmoment bagved, som siger at det er den bil, vi peger på. Men det er helt o.k. for vognmanden at tage fat i os. Vi vil sige, at hvis det er den type, du skal stille med, må du gerne stille med en tilsvarende anden bil uden taxameter. Nu vil jeg tage fat i Morsø Taxi og Turisttrafik, for selvfølgelig har vi ingen interesse i at forhindre, at man kan få en taxa på Mors juleaften, siger Erik Frederiksen.