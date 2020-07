Blæsten overraskede: Lokale samler ind til ødelagte badedyr i Sillerslev

SILLERSLEV:Da de store ”badedyr” blev sat i vandet ved stranden i Sillerslev sidst i juni, der bød på høje temperaturer, var der masser af folk, der legede på den oppustelige rutsjebane og hummer.

Men fornøjelsen var kort, for den kraftige blæst i starten af ugen kom bag på de lokale, der står for badedyrene, og de nåede ikke at få dem op af vandet.

Blæsten ødelagde begge badedyr, og der er nu startet en indsamling, så badedyrene kan blive repareret, fortæller Knud Erik Jensen, der også kaldes Nuller. Han er en af initiativtagerne til badedyrene ved Sillerslev Strand.

- Vi tror, det kommer til at koste 5000 kr. at få dem lavet i stand. Jeg tror ikke, vi når at få dem lavet i år, men jeg håber, vi får samlet pengene ind, så vi kan få dem gjort i stand i løbet af vinteren, siger Knud Erik Jensen.

Han mener, at badedyrene betyder meget for både Sillerslev og Sydmors generelt.

- Der er rigtig mange, der bruger dem. Badedyrene betyder meget for stranden i Sillerslev, for når folk kommer på stranden, betyder det også kunder i kiosken. Der bliver noget mere liv, og når vi ikke har badedyrene, mangler vi noget, der kan trække folk til, siger Knud Erik Jensen.

Blæsten i begyndelsen af ugen betød også, at halvdelen af Glyngøre Vandpark blev revet i stykker. Også her har lokale samlet ind til at få skaderne bragt i orden.