Blodprøver var positive: Nu bliver 10 orner aflivet

MORS:Ornestation Mors fik lørdag udtaget 251 blodprøver på orner, for at undersøge dem for den smitsomme virusinfektion PRRS1 på Statens Serum Institut. Det skriver Ornestationen på sin hjemmeside.

Resultatet blev, at prøverne fra i alt 10 orner var positive for sygdommen, som ud over at være smitsom også er potentielt dødelig. De 10 orner vil nu blive aflivet.

Ornestation Mors i Redsted slog i sidste uge alarm hos sine kunder, efter at den landsdækkende leverandør af svinesæd onsdag klokken 16 fik svar på de første blodprøver. De bestyrkede en mistanke om en smitsom virusinfektion i sæd, som ornestationen har sendt ud til sine kunder.

- Vi har fået en reagens, som kræver undersøgelse af nye blodprøver fra den pågældende besætning. Infektionenen PRRS har før ført til salgsstop i Danmark. Vi har underrettet samtlige kunder, der fået leverancer fra denne afdeling 14 dage tilbage i tiden. Det drejer sig omkring 300 svinebesætninger fordelt over hele landet, sagde direktør Johnny Markussen, Ornestation Mors i sidste uge.

De resterende orner skal testes igen 16. marts, så man forhåbentlig snart kan erklære ornestationen PRRS-fri.

Der vil blive iværksat en screening af de besætninger, der har modtaget sæd fra stationen. Hvordan den skal forløbe, forventer man at kunne melde ud mandag.