Bølge af hærværk: Nu kommer politiet med en opfordring

MORS:Næsten dagligt er der tilfælde af hærværk i døgnrapporten hos Thisted Politi, og meget af det er de seneste måneder foregået på Mors.

Her i avisen har vi så sent som i tirsdagsudgaven beskrevet, hvordan en postkasse i Øster Jølby blev revet op af jorden og ødelagt. Men det er langt fra det eneste tilfælde. I løbet af april fik en bil smadret bagruden på M C Holmsgade, en bil fik piftet dækkene på Grønnegade og en postkasse på Anemonevej blev ødelagt.

Hos Thisted Politi bekræfter Jørgen Jensen, at man har set flere hærværkssager på Mors den seneste måned, og politiet kigger nærmere på det.

- Den seneste måneds tid er det begyndt at gå ud over postkasser, der bliver udsat for forskelligartet hærværk. Jo flere tilfælde, der kommer, jo mere opmærksomme er vi på det, men der er desværre kun få spor at gå efter, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Hvad end, det går ud over biler, postkasser eller noget helt andet, kan det være svært at se meningen med at begå hærværk, medgiver Jørgen Jensen:

- Hvorfor laver man hærværk? Ingen får noget ud af det, der er ingen økonomisk vinding, og jeg kan ikke se, hvad det skulle gøre godt for, sådan at ødelægge andre folks ejendom, siger han.

Hvis han skulle komme med et bud på, hvordan hærværk opstår, tror han, der for det meste er tale om spontane hændelser.

- Jeg tror, hærværk ofte sker som følge af en pludselig indskydelse. Jeg har svært ved at forestille mig, at man skulle sidde hjemme og planlægge, at nu vil man tage ud og forøve hærværk, siger Jørgen Jensen.

Det er blandt andet en af grundene til, at hærværkssager kan være vanskelige for politiet at efterforske. Med mindre nogen altså direkte har set hærværket blive begået, og husker at fortælle det til ordensmagten efterfølgende.

- Hærværk er ikke et ukendt fænomen, og vi sigter af og til personer i de her sager, men det er svært, for det efterlader jo ikke mange spor, hvis man for eksempel ridser en bil med en nøgle, siger Jørgen Jensen.

Han opfordrer derfor borgere til at holde øjne og ører åbne, og kontakte politiet, hvis man bemærker noget mistænkeligt.