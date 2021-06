Børn tjente en skilling til et godt formål: Endelig kunne de overrækkes til organisation

HVIDBJERG:11.363 kroner.

Så mange penge har elever i 4.-9. klasse på Sydvestmors Friskole samlet ind til et godt formål, og torsdag aften kunne de heldige modtagere takke for donationen.

Det er eleverne selv, der har bestemt, at det er World Animal Protection, som skulle få gavn af de indtjente penge, og de blev overrakt ved en virtuel ceremoni på skolen.

Pengene har eleverne samlet ind i forbindelse med en naturfagsuge tilbage i efteråret, men overrækkelsen af donationen er blevet udskudt på grund af corona.

- Elevernes første opgave var at lave gode gerninger, så de skulle selv opsøge steder, hvor de kunne tjene en skilling. De har lavet alt lige fra at passe køer, vaske vinduer og samle sten på marker, siger Lene Tølbøll, der er lærer på Sydvestmors Friskole.

Eleverne skulle herefter selv bestemme, hvilken organisation der skulle have de indtjente penge.

Udover at have fokus på naturen, har der fra skolens side også været et socialt læringsmål med projektet.

- Eleverne lærer at give til noget, der er det værd, og sondrer lidt i det. De finder ud af, hvordan verden hænger sammen, og at der er forhold andre steder i verden, der ikke er som herhjemme, siger Lene Tølbøll.

Hun fornemmer, at det betyder meget for eleverne at overrække pengene til organisationen.

- Det bliver virkeligt for dem, at det arbejde, de har lavet, giver noget. At de kan se, at andre bliver glade, og at det giver mening. Jeg tror også, det sætter tanker i gang, som kører videre fra nu af, siger Lene Tølbøll.