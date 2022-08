Børnefamilier søges: Kom og prøv os af

SYDØSTMORS:”Et rigt liv for få penge”.

Når man skriver denne sætning sammen i ét ord har man navnet på hjemmesiden og Facebook-siden for arbejdsgruppen, der har til formål at få flere til at bosætte sig på Sydøstmors.

Og netop ”et rigt liv for få penge” er, hvad de omkring 30 medlemmer af projektet for bosætning og udvikling mener, at området kan tilbyde nye tilflyttere.

I sommerferien har medlemmer af gruppen været fast inventar ved onsdagenes by night i Nykøbing, hvor de er repræsenteret med en stand.

Her kunne interesserede få sig en snak om mulighederne.

- Vi har lavet standen for at skabe opmærksomhed omkring vores projekt. Samtidig har vi vist, at vi kan sætte handling bag vores ord, siger Morten Pipper fra projektgruppen.

De besøgende på standen kan deltage i et lotteri, hvor man kan vinde en uges gratis ophold i et hus på Sydøstmors.

- Her kan man selv vurdere, om området er noget for en. Vi kan tilbyde den idyl, som følger med i en landsby tæt på vandet samtidig med, at vi ligger kun otte minutters kørsel fra hovedvejen, rute 26, siger Lene Sejbjerg fra gruppen.

Sammenhold og åbenhed

Og Sydøstmors har en trumf i ærmet overfor netop børnefamilier - friskolen og børnehuset i Ørding.

Det ses blandt andet ved Min Købmand i Ørding, der er borgerejet.

85 familier har indrettet en konto i butikken, som de fast sætter et beløb ind hver måned.

- Beløbet kan de så handle for. Det giver friheden især for børnefamilier. Så kan børnene hente fx morgenbrød uden at skulle have kontanter med. Desuden er det godt for butikken, fordi pengene er forudbetalt, siger købmand Charlotte Pipper, der er gift med førnævnte Morten.

Hun arbejder med i den arbejdsgruppe, der har fokus på at tiltrække tilflyttere.

Området Sydøstmors dækker over otte landsbyer, der er fælles om to beboerforeninger i Ljørslev-Ørding og Assels-Sillerslev.

Byggegrunde

Morten Pipper er med i den arbejdsgruppe, der arbejder med byggegrunde og stier.

Han viser en plan for et nyt rekreativt område med otte store byggegrunde mellem Skræppedalsvej og Årbækmøllevej udenfor Ørding.

- Foreløbigt er Kulturparken kun en idé. Men hvis den kan realiseret vil der være otte byggegrunde på hver 4000 kvadratmeter. Der vil være et område med hytter, som turister kan leje som overnatningssted. Desuden er der en lille sø samt en bålplads med hytte, fortæller Morten Pipper og viser en håndtegning over området.

Her er også en kommende cykelsti tænkt ind, så børn, der kommer fra nord kan komme sikkert til og fra friskolen.

Arbejdsgruppen er hele tiden i gang med at finde lejeboliger i området, så nye tilflyttere, der ikke vil købe en bolig, kan få noget at bo i.

- Vi skal nok finde et sted at bo til mulige tilflyttere, siger Lene Sejbjerg.

Arbejdsgruppen er i gang med utallige projekter. Så der er nok at se til. Blandt andet arbejdes der på at få Ørding godkendt som Frilandsby.

- Det giver os nye muligheder for at få fonde interesseret i vores projekter, siger Morten Pipper.