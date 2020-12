Børnehus ramt af hærværk: - Jeg håber, det var de to gange, og så sker det aldrig mere

ØSTER JØLBY: - Jeg håber, det var de to gange, og så sker det aldrig mere.

Sådan siger Inga Roslev, leder af Øster Jølby Børnehus, efter daginstitutionens personale to morgener inden for en uge er mødt op til hærværk på børnehusets legeplads.

Første gang, den var gal, var tirsdag i sidste uge, hvor 17 såkaldte fender-bolde, som børnene kan lege på, var skåret op. Og mandag morgen i denne uge mødte der igen personalet i børnehuset på Poulsen Dalsvej et træls syn.

17 fender-bolde, som børnene kan lege på i Øster Jølby Børnehus, blev i sidste uge skåret op, og det koster mange penge at anskaffe sig nye. Privatfoto

I corona-tiden er børnene ekstra meget udenfor, og derfor er der på legepladsen sat et telt op med plads til tre bord- og bænkesæt, og for at gøre det lidt hyggeligt i teltet, har der været pyntet op med blandt andet juledekorationer. Men ifølge Inga Roslev opdagede personalet mandag, at dekorationerne var forsøgt brændt af, og at en opstillet strålevarmer stod tændt.

- Vi kan ikke vide, hvad der har været sket i teltet, men det ligner, der har været en fest. Strålevarmeren var rigtig varm, og vi skulle selvfølgelig have trukket stikket ud inde fra børnehuset, men det lærte vi på den hårde måde og gør nu sådan fremover, så det kun er os personale, der kan tænde den, siger Inga Roslev.

- Det er brandærgerligt

Nye juledekorationer skal børnehuset nok få lavet nogle nye af, fortæller hun, men nye fender-bolde koster cirka 12.000 kroner, og så skal de også sættes op.

- Vi har fået afslag fra forsikringen, fordi det er hærværk, så de penge skal vi selv ud at finde, og det tager jo noget fra vores børn, så det er rigtig ærgerligt, siger Inga Roslev, der også ærgrer sig over situationen, fordi de hos Øster Jølby Børnehus ønsker, at andre får glæde af legepladsen uden for daginstitutionens åbningstid.

- Vi synes, at jo mere tingene kan blive brugt, jo bedre, og vi ved, at folk fra både nærmiljøet, men også fra hele øen bruger stedet. Det er dejligt, og sådan skulle det gerne blive ved med at være, og det ville være alle forundt, hvis man sad i teltet med en kop kaffe og æbleskiver. Men det er brandærgerligt, når tingene bliver brugt uhensigtsmæssigt, siger Inga Roslev.