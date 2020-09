Børnerøver pågrebet af politiet i Nykøbing

NYKØBING:Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at man mener at have pågrebet den mand, der tirsdag aften truede fire cirka 12-årige børn i en flok på syv til at udlevere deres mobiltelefoner på Enghavevej i Nykøbing.

Manden, der er tidligere straffet, blev anholdt i Nykøbing onsdag klokken 15.33. Han fremstilles omkring middagstid i et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

- Han vil blive sigtet for røveri mod andre, selv om han ikke havde noget våben på sig ved hændelsen. Alene hans truende adfærd over for børnene er tilstrækkeligt til, at der kan rejses sigtelse for røveri, siger kriminalkommissær Jørgen Jensen.

De fire børn fik hurtigt deres mobiltelefoner tilbage takket være en handlekraftig forælder, der kørte tilbage til stedet og fik manden til at udlevere telefonerne.