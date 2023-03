Boost til Mors: 18 millioner til forskning i tang

MORS:DTU Aqua, der driver Dansk Skaldyrcenter på Ørodde ved Nykøbing, føjer nu for alvor tang til sin forskning i opdræt af muslinger og østers. Det bliver muligt takket være en bevilling til blandt andet det danske universitet på 17,8 millioner kroner fra Innovationsfonden.

Pengene skal bruges på et nyt stort, internationalt projektsamarbejde, der over de næste fire år skal booste indsatsen for de blå fødevarer, der kan rykke noget i den grønne omstilling. Opdræt af tang og skaldyr har stort naturgivent potentiale i Danmark og kan blive fremtidens klimavenlige fødevarer, skriver DTU Aqua i en pressemeddelelse.

For at nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030 og blive et bæredygtigt land i en miljø- og klimapresset verden, er det helt nødvendigt at se på fødevareproduktionen. Som landet ligger i Danmark har vi traditionelt kød, korn og kvotefisk på spisebordet, tre fødevaretyper, som belaster vores miljø. Her kommer blå fødevarer som tang og skaldyr ind på scenen som bud på en markant klimavenlig ny spiller i fødevareproduktionen.

Med project Low Trophic Aquaculture: blue food for green transition (LTA Boost) ønsker Innovationsfonden med en bevilling på 17,8 mio. kr. at hjælpe konsortiet af to institutter på DTU, et fransk universitet og en række produktionsvirksomheder med at booste en ny form for bæredygtig fødevareproduktion.

- Lavtrofisk akvakultur, bedre kendt som seafood, er det nye sort, når vi snakker den grønne omstilling. Det er det, fordi tang og skaldyr både er sunde, og fordi opdræt har et positivt aftryk på miljø og klima. Vi kan ikke fortsætte som hidtil. Fødevareproduktionen har haft alt for stor belastning, siger professor Jens Kjerulf Petersen, der er DTU Aquas projektleder på LTA Boost.

Fokus på klækkeriet i Nykøbing

Danmark er lige nu et sted, hvor vi har fantastiske naturgivne betingelser for opdræt af tang og skaldyr, og vi har et spirende erhverv, der er ivrigt efter at komme i gang for alvor. Dertil har DTU etableret den helt nødvendige forudsætning for at booste dyrkning af tang og skaldyr, i form af et nyt, moderne klækkeri i Nykøbing.

- Vi mangler bare at udvikle de rigtige metoder for hjemmehørende arter, siger Jens Kjerulf Petersen, idet han glæder sig over, at det nu kan lade sig gøre at sætte gang i den blå udvikling med hjælp fra Innovationsfondens bevilling.

Boostet til den blå fødevareproduktion forventes også at skabe mange nye arbejdspladser uden for de store byer og vækst i det erhvervsliv, der allerede er i gang med at dyrke tang og skaldyr.

Det unikke projektkonsortium, hvor der både er videnskab og praktisk erfaring, er garant for, at der er kort vej fra projektresultater til implementering i virkeligheden. De metoder og teknologier til opdræt af skaldyr og tang, der er udviklet inden for LTA Boost, kan implementeres direkte af industriens projektpartnere.