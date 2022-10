Borgere har selv søgt pengene hjem: Nu er der kunst på købmandstorvet

VILS:Der er meget langt fra købmandstorvet i Vils til Park Güell i Barcelona, men alligevel vil nogle måske komme til at tænke en lille smule på den verdensberømte arkitekt Antoni Gaudis farvestrålende, keramiske mosaikker, når de kigger ind i det nye kunstværk på torvet i Vils.

Skulpturen "Vils - en kilde til liv" er skabt af kunstnerparret Christel Bækgaard og Javier Panos, Ørslevkloster. Børn og voksne i byen har også bidraget til udsmykningen, idet de har lavet figurer og relieffer i keramik. Elever på Sydmors Skole har for eksempel lavet relieffer med motiver af lokale dyr.

I det hele taget tager udsmykningen af skulpturen udgangspunkt i lokalområdet og dets historie. Tanken er, at skulpturen skal symbolisere en springende kilde, for der har i årtusinder sprunget kilder i Vilsområdet, til gavn for dyr, planter og mennesker.

Torvet ved købmandsbutikken i Vils blev skabt i forbindelse med byfornyelsen for nogle år siden. Nu også med eget kunstværk. Foto: Bo Lehm

Som en del af kunstprojektet er der netop blevet sat informationstavler, der relaterer til kunstværkets temaer, op ude i området på otte forskellige lokaliteter, og der er udarbejdet en folder, der kan guide interesserede rundt til tavlerne via byens stisystem.

Efter en lang proces er det hele nu færdigt, og lørdag formiddag holdes der indvielse af skulpturen og hele projektet på købmandstorvet i Vils. Her vil en af initiativtagerne, Mogens Højgaard, fortælle lidt om forløbet og tankerne bag. Skolebørn vil klippe snoren ved skulpturen, og Min Købmand sponsorerer en forfriskning. Hvis vejret er til det, lægges der derefter op til en gåtur ud til informationstavlerne.

Der er kig til himlen inde under skulpturens kuppel. Foto: Bo Lehm

Ideen til skulpturen opstod i forbindelse med byfornyelsen i Vils, hvor der blandt andet blev etableret det nye torv midt i byen. En lille arbejdsgruppe under Vils og Omegns Borgerforening, med Mogens Højgaard og Birgitte Gregersen i spidsen, arbejdede videre med ideen om et kunstværk på torvet og tog kontakt til det dansk-spanske kunstnerpar, der gerne arbejder med at inddrage lokale borgere i processen. Siden lykkedes det at søge de nødvendige midler hjem til projektet, der har et samlet budget på 861.750 kroner. Heraf kommer hele 794.250 kroner fra puljen Liv og Land under Boligstyrelsen.