Borgere og kommune er enige: Byen mangler et seniorbofællesskab

NYKØBING:Morsø Kommune vil nu gå videre med planlægningen af et nyt seniorbofællesskab på den grund, hvor plejecentret Johan Riis Minde ligger i dag. Det skal ske i samarbejde med en gruppe af borgere, der i et stykke tid har arbejdet på planerne om at få skabt sådan en boligform i Nykøbing.

Beslutningen om at etablere et fast samarbejde med arbejdsgruppen blev taget på mødet i udvalg for teknik og miljø forleden.

- I december vedtog vi i kommunalbestyrelsen, at der skal laves en lokalplan for det område, hvor Johan Riis Minde ligger nu, så det bliver muligt at lave seniorbofællesskab i området, fremhæver udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF). Han fortsætter:

- Det varer jo ikke så længe nu, inden plejecentret står tomt. Så skal det rives ned, og der skal godkendes en ny lokalplan. Og så er man sådan set klar til,at der kan bygges nye boliger. Derfor behandler vi sagen om seniorbofællesskabet allerede nu, så det ikke trækker for længe ud.

Arbejdsgruppen består af Lene Kibsgaard og Laurids Jepsen samt kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Haldrup og hendes mand Jens Jørgen Jensen.

Klare regler

Gruppen ønsker at opføre seniorbofællesskabet som en selvstændig afdeling under Boligselskabet Nykøbing Mors og med Domea som administrator.

- Nu skal der findes ud af, hvor mange boliger, der skal være, hvor store og hvor de skal ligge på grunden, siger Meiner Nørgaard og tilføjer:

- Når det er et støttet byggeri efter almenboligloven, hvor kommunen er inde at give 10 procent i grundkapital, så er der nogle klare regler, der skal følges, både omkring størrelse af boligerne og huslejen.

Hanne Haldrup oplyser, at alle fire i arbejdsgruppen var med i den større gruppe af borgere, der i et par år har arbejdet med tanker om et seniorbofællesskab.

- Vi ville så godt undersøge andre muligheder end OK- Fonden, som var det, der var i spil på det tidspunkt, og så splittede vi op. Den anden gruppe er jo så gået i sig selv, og vi er gået videre med Boligselskabet Nykøbing Mors og Domea, siger hun.