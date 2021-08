Borgerliste vil ikke stå alene ved valget

MORS:Ved kommunalvalget 2017 stod borgerlisten Demokratisk Balance alene uden et teknisk valgforbund med andre. Sådan bliver det ikke i år. Her har DB valgt at indgå valgforbund med Det Konservative Folkeparti.

Det var Thomas Jensen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti på Mors, der ringede til Ellen Philipsen Dahl, spidskandidat for Demokratisk Balance, med forespørgslen.

Ved sidste valg var K i valgforbund med Venstre, DF og Liberal Alliance.

- Men når mandaterne skal fordeles, så er der en tendens til at tilgodese de store stemmeslugere. Sidste gang ryddede Venstre mere eller mindre bordet. Det lærte vi på den hårde måde, og så tænkte vi, at vi hellere ville finde nogle på noget nær samme størrelse som os i år, siger Thomas Jensen.

Han vurderer, at Demokratisk Balance og Konservative har mange fælles værdier.

- Vi har en gensidig respekt for hinanden, og Ellen er en person, vi arbejder godt sammen med. Jeg tror ikke, vores vælgere vil synes, det er helt skævt, hvis nogle af vores stemmer skulle gå den vej, siger Thomas Jensen.

Samme indtryk har Ellen Philipsen Dahl, med modsat fortegn.

- Når det for eksempel gælder de tanker, Konservative har om klima og natur på Mors, så kunne vi sagtens se os selv lægge stemmer til, siger hun og tilføjer:

- Det er klart at man vælger nøje, hvem man i givet fald skal afgive stemmer til.

Ved kommunalvalget i Morsø Kommune i 2017 fik Demokratisk Balance 720 stemmer og fik valgt én kandidat ind, nemlig Ellen Philipsen Dahl. Det Konservative Folkeparti fik 410 stemmer, hvilket trods valgforbundet med tre andre partier ikke rakte til et mandat.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer ind alle tre (DB’s tre opstillede kandidater, red.), siger Ellen Philipsen Dahl og fortsætter:

- Men derudover håber jeg, at der er andre af de mindre partier, der også bliver repræsenteret. Jo flere synsvinkler, der repræsenteres, jo bedre bliver samtalen da.