Borgermøde om Filtenborg-grund

NYKØBING: På mandag, 22. januar, inviterer Morsø Kommune interesserede borgere til et fyraftensmøde om forslaget til en ny lokalplan for et erhvervsområde ved Nørrebro.

Planen omfatter et areal på 33,5 hektar. Nykøbing Dag- og Industrirenovation ved Bjørn Filtenborg er ved at etablere sig med en lang række aktiviteter i en del af området.

Kommunalbestyrelsen vedtog kort før jul at sende det reviderede lokalplanforslag i fire ugers høring. Diskussionerne er blandt andet gået på, hvordan adgangsvejen til Filtenborgs virksomhed skulle placeres, og forholdsregler i forhold til støj fra virksomheden. I det aktuelle planforslag bliver der én indkørsel til Filtenborg via et lysreguleret kryds på Nørrebro.

Borgermødet afholdes i kantinen på den kommunale administrationsbygning på Jernbanevej. Der vil blive en præsentation af forslaget, hvorefter der er åbent for kommentarer og spørgsmål.