Borgmester: - Jeg havde håbet på flere bud

NYKØBING:Tirsdag formiddag modtog borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) 1441 underskrifter fra borgere, som er imod Morsø Kommunes plan om at sælge den gamle toldkammerbygning, som huser øens turistkontor. I hvor høj grad protesterne får indflydelse på sagens videre forløb, kan han ikke sige noget om endnu.

- Når der kommer engagerede borgere med underskrifter, så er det klart, at det gør indtryk. Jeg synes, det er vigtigt, at man udnytter sådan en demokratisk ret, og det skal man tage til sig. Når det så er sagt, så gør vi jo det her for at skabe yderligere aktivitet og for at skabe udviklingsmuligheder på Mors, som vi har behov for, siger borgmesteren.

Det var de to initiativtager til underskriftindsamlingen, Ulla Andersen og Britt Geisler, der mødtes med Hans Ejner Bertelsen, og over en kop kaffe benyttede de to kvinder lejligheden til endnu en gang at fortælle, hvorfor de mener, at turistkontoret bør blive liggende på havnen.

- Vi sagde til borgmesteren, at vi håber, det her bliver en ommer, siger Ulla Andersen.

To bud på bygningen

Morsø Kommune udbød bygningen til salg i slutningen af juni med frist for at afgive bud mandag 8. august. Ved fristens udløb var der indkommet to bud. Heraf kom det ene fra Jens Holmgaard Pedersen, medindehaver af Steenbergs Hotel & Brasserie, der ifølge eget udsagn bød med det formål fortsat at leje bygningen ud til turistkontoret. Hvem der kom med det andet bud, vides ikke endnu.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen understreger, at tanken med salget har været at skabe mere udvikling på havnen. Arkivfoto

Da kommunen op til sommerferien kom med en orientering om, at bygningen ville blive udbudt til salg, udtalte Hans Ejner Bertelsen i den forbindelse, at der var god investorinteresse, som var i tråd med udviklingsplanen for havnen.

På den baggrund er to bud vel ikke så meget?

- Nej, der er ikke en hel stribe af tilbud, det må jeg da erkende, siger borgmesteren.

Havde I forventet, der ville være lidt flere bud?

- Jeg havde håbet på, at der var flere, der var kommet med gode ideer til, hvad man kunne tænke ind i bygningen af nyt. Der er så ikke så mange, men det er det, vi skal forholde os til i udvalgene, siger han med henvisning til, at sagen kommer op i udvalget for teknik og miljø 17. august og i økonomiudvalget ugen efter. Han tilføjer:

- Så må vi se, hvor vi ender, når vi har haft tid til at kigge på det og drøfte, hvad der er bedst for Mors.

Årsagen til at bygningen skulle sendes i udbud nu, var det på baggrund af en henvendelse fra en investor?

- Det var ud fra et ønske om, at der skal ske noget nyt og mere på havnen, og vi kunne se, at det kunne være rigtig godt med turistforeningen i gågaden eller hvor man nu kunne finde en placering. Så det er egentlig et sammenspil af de ting. Men også fordi der var en interesse for det, det er da klart, svarer Hans Ejner Bertelsen.