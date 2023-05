Borgmester: - Også vigtigt, at vi får lov at forklare, hvor skoen trykker

MORS:- Morsingboer interesserer sig for øens ve og vel. De har nogle ideer, tanker og bekymringer, som vi kunne notere ned, og det blev gjort flittigt. Ikke sådan, at vi kunne sætte to streger under nogle fantastiske bud på at løse vores gordiske knuder, men dialogen er vigtig. Også for os politikere og forvaltning, som fik en chance for at forklare folk, hvor vores udfordringer ligger.

Det siger Morsø Kommunes borgmester, Hans Ejner Bertelsen (V), efter at have brugt to aftener i selskab med sine vælgere og borgere. Kommunen havde som noget nyt valgt at holde to borgermøder forud for de politiske drøftelser om næste års budget. Godt 100 borgere i Nykøbing og knap 100 i Øster Jølby mødte op og gav deres besyv med.

Efter oplæg om rigets - læs kommunens - tilstand fra borgmesteren og kommunaldirektør Rikke Würtz kunne forsamlingen vælge at høre mere inden for tre udvalgsområder: Udvalget for børn, kultur og turisme, udvalget for social, sundhed og beskæftigelse og udvalget for teknik og miljø. Fagchefer og formænd stillede op til spørgsmål og svar. Borgmesterens vurdering er, at der var nogenlunde lige mange hvert sted.

Men der er ikke penge nok i kommunekassen, og det er et stigende problem. Et faktum, som kommunen pointerede over for borgerne er, at serviceniveauet i Morsø Kommune ligger over gennemsnittet på visse områder, selv om der er blevet skåret markant ned i indeværende år.

- Det gælder ældreområdet, men her er udgifterne faldende og falder yderligere efter 2023-tallene, som jeg ikke havde med på mødet. Vi går efter at ramme det gennemsnitlige serviceniveau, som der står i konstitueringsaftalen, at vi skal sigte efter. I administrationsomkostninger ligger vi på indeks 101, og det skal ned på 100, men det er tæt på, siger Hans Ejner Bertelsen.

Du er blevet kritiseret af Pia Thorsen fra Enhedslisten for at friholde områder som erhvervsservice, hvor kommunen scorer højt?

- Hvis man piller enkeltområder ud, kan det godt give et skævt billede. Jeg talte med Pia Thorsen på mødet i Nykøbing, og jeg tror, hun har misforstået noget. Hvis du og jeg søger byggetilladelse til en garage, har det stor betydning for os, om det tager otte dage eller otte måneder, men en hurtigere sagsbehandling er ikke nødvendigvis dyrere for kommunen. Men den kan være med til at gøre Morsø mere attraktiv for tilflyttere, siger Hans Ejner Bertelsen.