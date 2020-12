Borgmester skuffet over politi-aftalen

MORS:Morsø Kommune fik ikke en nærpolitistation, da regeringen og et flertal i Folketinget sent tirsdag aften indgik den store politiske aftale om politi og anklagemyndighed.

Der var ny nærpolitistation til Struer hos Midt- og Vestjyllands Politi, som Mors hører under. Under Nordjyllands Politi blev Brønderslev og Vesthimmerlands kommuner begunstiget med to af de 20 nærpolitistationer, som regeringen på forhånd havde et udtalt ønske om at indrette eller opgradere. Ingen af disse stationer gavner umiddelbart politidækningen på Mors, konstaterer Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

- Jeg har endnu ikke sat mig ind i alle detaljer i aftalen, og vi skal også se, hvorledes Midt- og Vestjyllands Politi vil udmønte den lokalt. Jeg har intet at udsætte på den service, vi får fra politikredsen, men jeg er skuffet over, at der ikke blev fundet plads i aftalen til at opgradere vores politistation i Nykøbing til en af de nye nærpolitistationer, siger Hans Ejner Bertelsen.

Det afgørende er for ham responstiderne - altså hvor længe der går, fra man ringer 112, til en patrulje når frem.

- Det synes jeg, man glemmer. En nærpolitistation i Struer vil ikke nedbringe responstiden på Mors. Der gives ganske vist en politigaranti i aftalen, hvor det hedder, at politiet skal rykke ud med det samme og komme frem til borgerens hjem hurtigst muligt, efter at der er ringet 112. Det virker lidt pudsigt og ukonkret at skrive ind i en aftale, siger borgmesteren.

Han opsummerer:

- Jeg er skuffet over dette udspil. Jeg synes, man glemmer alvoren i at have responstider, der er så lange som dem, vi har på Mors.