Borgmester: - Tåbeligt at forbyde cykling på broen

NYKØBING:- Ingen tvivl om, at den ulykke, der skete på Sallingsundbroen var dybt tragisk. Men at indføre en regel, som strider mod sund fornuft er en tåbelig reaktion. Der er vel ingen, der kan se for sig, at en pendler vil trække sin knallert 1,7 kilometer hen over broen på vej til arbejde.

Det siger Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i en kommentar til udmeldingen fra Vejdirektoratet om et stop for kørsel på den midlertidigt dobbeltrettede cykelsti, så længe broen er under reparation. Begrundelsen er, at stien er 6 centimeter for smal til at opfylde kravet til cykelstier med kørsel i begge retninger.

Borgmesteren har ikke blot tænkt sit ved udmeldingen fra den statslige myndighed. Han har også reageret på den ved at skrive til Vejdirektoratet.

- Jeg forespurgte blandt andet, om der ikke var mulighed for at fremrykke afslutningen på det langvarige arbejde. Hvis det kunne blive færdigt til sommerferien og turistsæsonen, ville det måske være til at leve med. Direktoratet svarede hurtigt tilbage, at man absolut ikke mente, det kunne lade sig gøre. De regner med at kunne være færdige til november, men det er jo det, der hele tiden er blevet meldt ud, siger borgmesteren.

Han efterlyser andre muligheder end et kørselsforbud.

- Der må kunne findes andre løsninger, og der håber jeg, at politiet måske kunne gå ind. Mange pendler på cykel og knallert mellem Glyngøre-området og Mors, og jeg tror ikke, at et forbud vil blive overholdt, hvis ikke der ligefrem står en politipatrulje og holder øje med det. En dispensation ledsaget af en hastighedsbegrænsning for knallerter ville være på sin plads, siger Hans Ejner Bertelsen.

Cyklistforbundet på banen

I Skive Kommune er der også blevet sendt en protestskrivelse til Vejdirektoratet over kørselsforbuddet. Det oplyser Cyklistforbundets lokalformand, Claus Bjerre, der torsdag tog sagen op i Skive Færdselssikkerhedsråd.

- Embedsmændene i rådet sagde til mig, at det ikke var kommunens bro, så de kunne ikke gøre andet end at skrive til direktoratet og anmode om en anden løsning. Og det vil de gøre. Rundt omkring bordet syntes man også, at forbuddet er en dårlig idé. Så jeg mener, jeg har gjort, hvad jeg kunne i hvert fald foreløbig, og så må vi se, hvad der sker, siger Claus Bjerre.

Landsformanden for Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen, Asferg, har noteret sig udfaldet i Skive.

- Skive Kommune vil ikke gøre andet end at skrive til direktoratet. Men fra mandag vil jeg se nærmere på de tekniske løsninger, der vil kunne gøre, at der stadig kan cykles sikkert på broen. Hvis vi får det gennemarbejdet, har jeg svært ved at forestille mig, at myndigheden vil sige nej. Så er det jo kun et spørgsmål om kroner og øre, siger Jens Peter Hansen, der har talt for lysregulering i etaper af den bløde trafik hen over broen.