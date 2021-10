Borgmester tæller indbyggere: - Bosætning er alfa og omega

MORS:På whiteboardet i borgmester Hans Ejner Bertelsens kontor er skrevet en lang række tal med tusch. Det øverste viser antallet af indbyggere på Mors 1. januar i år. Det nederste er fra i fredags, og det er større end det første.

- Bosætning er alfa og omega for os, fastslår Hans Ejner Bertelsen, der også er Venstres kandidat til borgmesterposten for de kommende fire år.

Når han selv skal sige det, så synes han egentlig, at det på rigtig mange områder er gået ganske godt for kommunen i de seneste snart otte år, hvor han har været borgmester.

- Jeg synes, at vi har nået rigtig mange af de ting, vi har haft som løfter eller planer uden at lave de store omvæltninger, siger han.

Lige nu er kommunen i en situation, hvor der er gang i erhvervslivet, lav ledighed og hvor man altså oplever, at antallet af tilflyttere til øen er på højde med fraflytningen.

- Vi kan jo se, at der er unge, der flytter tilbage. Vi kan se på antallet af børn og på aldersfordelingen, siger han.

Faktorer som fødselstal og dødsfald spiller naturligvis også ind, men faktum er, at der 1. januar i år var 20.072 indbyggere på Mors. 29. oktober var tallet 20.084.

- Derfor er det også vigtigt, at vi får fokus på, hvordan vi kan forbedre vores boligmasse, siger Hans Ejner Bertelsen og fortsætter:

- Vi er nødt til at kigge på, at der skal være lejeboliger til unge nyuddannede, som får job her. Der skal også være attraktive byggegrunde. På valgmøder er det kommet op, at man vil have byggegrunde overalt på øen, men der er jeg nødt til at sige, at man skal have byggegrunde, der hvor folk de vil bo. Vils er der jo gang i, og også Øster Jølby.

De unge er en gruppe, som Venstre gerne vil sætte ekstra fokus på i den kommenede valgperiode. Det indgår i budgetaftalen for 2022, som hele kommunalbestyrelsen står bag, at kommunen er indstillet på at stille en bygning til rådighed til et ungehus. Hans Ejner Bertelsen ser også gerne, at der nedsættes et udvalg med særligt fokus på de unge.

- Vi har mulighed for at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, hvor vi må tage personer ind udefra, og jeg vil foreslå, at vi skal have sådan et udvalg nedsat, som skal kigge på, hvordan vi gør os mere attraktive for den unge del af befolkningen, siger han.

Om solceller og vindmøller

Hans Ejner Bertelsen er ikke blind for, at planlægningen i det åbne land også har indflydelse på, hvor folk har lyst til at bosætte sig.

- Vi skal tænke os om, hvis vi vil være en ø, hvor bosætning er en vigtig dagsorden, og så skal vi altså ikke plastre øen til med vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg, mener han og fortsætter:

- Det er ikke det samme som at sige at vi ikke vil være en del af den omstilling, men vi skal bare gøre det med omtanke, og det synes jeg solcellerne i Sindbjerg er et godt eksempel på.

Borgmesteren er dog heller ikke afvisende over for tanken om at stille solcelleanlæg op på lavbundsjorder.

- Den diskussion vil jeg gerne, at vi kan tage, når vi skal lave ikke denne, men den næste kommuneplan, siger han.

Til gengæld står Venstre fast på kommunalbestyrelsens beslutning fra 2017 om, at der ikke skal opstilles nye vindmøller på Mors.

- Nye møller er meget større end de gamle, og det er svært på Mors at finde en placering, mener Hans Ejner Bertelsen og tilføjer:

- Og så har jeg det altså svært med, at man siger, at det blæser herude og derfor skal møller stå her. Hvis jeg er på besøg i Aarhus eller København, så er der altså mange tagflader, der ikke er solceller på. Nu må de til at tage deres del.

Morsø Kommune ejer andele i to af de store møller i Sindbjerg, og blandt de mål, Venstre har for den kommende periode, er at bruge overskud fra møllerne på at udskifte bilerne i hjemmeplejen til elbiler. Opsætning af elladestandere kunne også være et område, hvor kommunen spillede en aktiv rolle, forestiller borgmesteren sig.

VENSTRES KANDIDATER I MORSØ KOMMUNE Hans Ejner Bertelsen Charlotte Amalie Holm Henning Sørensen Klaus Hvidtfeldt Larsen Jesper Balle Kristensen Ansgar Nygaard Peter Therkildsen Tage Andersen Peter Lillebæk Anja Birch Alsøer Hans Henrik Stordal Ebbesen Henrik Kristensen Jytte Foldberg Chris Dahl Mette Kærgaard Iversen Allan Sørensen Thomas Dahlgaard Rasmus Christensen Søren Goul VIS MERE

På Venstres arbejdsseddel for de kommende fire år er også det videre arbejde med et nyt moler-oplevelsescenter på Nordmors. Hans Ejner Bertelsen indrømmer, at den meget langstrakte proces med at få Hanklit samt Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO Verdensarv sætter hans tålmodighed på en hård prøve.

- Men jeg er overbevist om, at det skal nok lykkes. Og vi skal i gang med at få taget de første skridt til et oplevelsescenter, for ellers når vi det ikke. Hvis optagelsen på UNESCO-listen ligger der i morgen, så er vi jo bagud. Centret kan godt komme i etaper, for i det øjeblik vi har en godkendelse, tror jeg også, at vi kan få fondsmidler til at komme videre, siger han.

Hans Ejner Bertelsen håber naturligvis, at vælgerne igen giver ham og Venstre mulighed for at stå i spidsen for Morsø Kommune i de kommende fire år. I så fald vil han gå efter en bred konstituering igen, forsikrer han.