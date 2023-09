Borgmester udelukker ikke fyringer

At skulle til Viborg betyder i raflesprog, at terningerne må kastes på ny efter uafgjort stilling. Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) havde gerne set Morsø Kommune opnå en ekstra omgang hos regeringen oven på sidste uges skuffende udmelding om et særtilskud inklusive partnerskabsaftale på 40 millioner kroner, 29 mio. mindre, end ø-kommunen havde sat næsen op efter og anser for rimeligt.

Så når de 21 kommunalpolitikere og deres administrative følge onsdag drager til Viborg til to dages budgetseminar, er det ikke så meget for at fordele penge til service i 2024 som for at skære udgifter bort. Og det er en bitter opgave, som kunne have været mildnet, hvis regeringen i højere grad havde ladet kommunerne få del i det delvist uventede overskud, som de statslige finanser udviser, mener borgmesteren.

- Bare regeringen kunne bringe os på omgangshøjde, så ville opgaven blive meget lettere. Jeg synes, det er unfair, at vi på Mors ikke skal have den samme kommunale service som på Frederiksberg, men det er sådan, det er med det politiske landskab, vi har i øjeblikket, siger Hans Ejner Bertelsen.

Han udelukker på forhånd, at øvelserne med sparekniven kan undgå at få det kommunale hjerteblod til at pible.

- Vi undgår ikke at komme ind i nogle hårde besparelser der, hvor de store økonomier ligger: Børn, unge, skoler og ældre. Vi har en lånemulighed på 11 mio. kr., og får vi nogle besparelser lagt ind, tror jeg vi kan finde plads til et anlægsbudget, der ikke bliver voldsomt prangende. Blandt andet har vi jo 600 kilometer veje i kommunen, der trænger til vedligeholdelse, siger Hans Ejner Bertelsen.

Kan I så blive enige om, hvor der skal spares og sættes ind nu, hvor krybben er tom?

- Det håber jeg. Jeg har haft en snak med samtlige seks partier, og der er en fælles vilje til at finde løsninger, men selvfølgelig også forskellige ønsker og prioriteringer. Men jeg er behersket optimist, siger borgmesteren.

Seminaret er rykket en dag frem i forhold til normalt, og det er der en bestemt grund til.

- Vi lægger det onsdag og torsdag for at få tid til at orientere medarbejderne om konsekvenserne af det, vi når frem til. Det kan vi forhåbentlig nå at gøre fredag, hvorefter resultatet offentliggøres formentlig tirsdag i næste uge, siger Hans Ejner Bertelsen.

Betyder det også, at der er kommunale afskedigelser på vej?

- Der vil være nogle tilpasninger i det her, men om det betyder afskedigelser, tør jeg ikke sige på forhånd. Men det er vigtigt, når vi vedtager budgetter, som påvirker, hvad der skal ske, at vi får medarbejderne informeret som de første. Det synes jeg er god stil.