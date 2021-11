Borgmesters parkeringssag tages op på ekstraordinært møde

NYKØBING:En sag om overtrædelse af valgloven har fået Morsø Kommunalbestyrelse til at indkalde til ekstraordinært møde tirsdag 30. november.

Ved behandling af valgklager skal kommunalbestyrelsen afgøre, om hændelsen er af en så alvorlig karakter, at der skal foretages omvalg. Ellers skal klagen afvises.

Det er en klage fra Enhedslistens kandidat ved kommunalvalget Pia Thorsen, der er anledning til mødet. Hun har videresendt dokumenter i sagen til Nordjyske, og heraf fremgår det forløb, der ligger forud for klagen:

Pia Thorsen havde på Facebook skrevet, at hun fredag 12. november kl. 11 ville være til stede på Morsø Folkebibliotek for at hjælpe bekendte med at brevstemme.

Inden hun nåede så langt, blev hun dog ringet op af en medarbejder fra sekretariatet i Morsø Kommune, der gjorde hende opmærksom på, at hendes tilstedeværelse ville være i strid med valgloven.

Det er nemlig forbudt at udføre såkaldt "valgagitation" på valgsteder, herunder steder, hvor der kan brevstemmes, som for eksempel Morsø Folkebibliotek. Loven findes, fordi det ikke skal være tilladt bevidst eller ubevidst at påvirke de borgere, der skal afgive deres stemme.

Et andet sted, hvor man på Mors kan afgive sin brevstemme, er hos Borgerservice, der ligger i Morsø Kommunes administrationsbygning.

Og her havde Pia Thorsen observeret, at såvel borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) som formand for Udvalget for Teknik- og Miljø Meiner Nørgaard (O) havde holdt parkeret med deres valgbiler i første række ved vestindgangens parkeringsplads.

Efter at have sikret sig billeddokumentation indsendte Pia Thorsen derfor en klage, som altså nu skal behandles ved et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.

Mødet på tirsdag skulle ellers have været det konstituerende møde for den nyvalgte kommunalbestyrelse, men det må altså udskydes til torsdag i stedet.

Af dagsordenen til mødet fremgår det, at bilerne var parkeret i tidsrummet fra hhv. kl. 11:25 og kl. 11:30, men at medarbejdere i administrationen blev opmærksomme på problemet, og begge biler var fjernet senest kl. 11:50.

Derfor vurderer administrationen "... at valgklagen fra Pia Mark Thorsen ikke omfatter forhold af en karakter eller et omfang, der har været egnet til at påvirke valgresultatet." Det indstilles derfor "... at kommunalbestyrelsen den 30. november godkender underretningen om valgklagen, men afviser denne i forhold til at erklære afstemningen ugyldig og afholde omvalg."

Den vurdering er Pia Thorsen dog ikke enig i:

- Jeg synes, det er ret alvorligt, at vi har en borgmester, der ikke har overholdt valgloven og lavet ulovlig agitation i hele valgperioden. Alle på Mors ved jo, at han ikke kun har holdt der i 10 minutter, siger hun til Nordjyske.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen er dog ganske kortfattet i sin kommentar til sagen:

- Jeg har beklaget parkeringen og har ikke yderligere at tilføje. Sagen bliver behandlet efter gældende regler, skriver han i en SMS til Nordjyske.