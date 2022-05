Borgmestre til Christiansborg i dag: Husk vores vej!

THY-MORS:- Det er nu, der skal presses på. Jeg kunne ikke lade være med at notere mig, at finansminister Nicolaj Wammen var ude at sige, at man måske skulle kigge på infrastrukturplanen igen, fordi man bruger mange penge på andre ting nu. Derfor er det vigtigt, at vi fra det nordvestjyske ikke hviler på laurbærrene, fordi vi har tilsagn om 700 millioner kroner. Vi skal holde Christiansborg til ilden ved igen at forklare, hvor vigtigt det er for os, at Rute 26/34 opgraderes.

Sådan siger Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen på vegne af Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34, som i dag, tirsdag har foretræde for Folketingets Transportudvalg. Sammen med Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen, borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning, vil de fire Venstrepolitikere gøre udvalget klart, at den skal holde sig til infrastrukturplanen, som den socialdemokratiske regering fik Folketingets tilsagn om sidste år.

Men der er et særligt budskab fra komiteen for de fire kommuner og deres erhvervsliv: Nordvestjyllands trafikale udfordringer bliver ikke løst effektivt, når udvidelsen af strækningens mest problematiske etape – de 15 kilometer fra Skive til Haderup - efter planen først bliver udvidet i 2031. ”Virksomheder i Thy, på Mors og i det nordlige Salling benytter Rute 34 ned til motorvejsnettet og er afhængige af fremkommelighed og tidssvarende forhold på hele strækningen fra Hanstholm til Herning”, udtaler Hans Ejner Bertelsen i en pressemeddelelse forud for mødet. Komiteens formandskab vil også pege på behovet for udvidelse af Rute 26 ned over Salling, idet denne strækning slet ikke er med i infrastrukturplanen.

Skal man prioritere fremkommeligheden for store eller for små biler? Her ved Solbjerg på Mors. Foto: Bo Lehm

Smal men mindre trafikeret strækning

Det rejser spørgsmålet om, hvad der er vigtigst for Thy og Mors i prioriteringen af vejudvidelsen fra Hanstholm til Herning. Vejen fra Skive til Haderup er måske nok en flaskehals for lastbiltrafikken, men den har ingen relevans for de mange pivatbilister, som dagligt pendler til arbejde på dele af strækningen mellem Thisted og Skive.

Her er trafikken også meget tættere end på rute 34 mod syd. Årsdøgntrafiktal fra Vejdirektoratet siger, at mens Rute 26 mellem Thisted og Skive frekventeres af mellem 6700 og 9800 biler i døgnet, er de tilsvarende tal for Rute 34 4500 (Skive-Haderup) og 3.800 (Haderup-Herning).

I kan jo ikke bruge pengene to gange. Er det ikke vigtigere for Thy-Mors at sikre jeres lokale pendlere overhalingsmuligheder end at pege på en smal, men mindre trafikeret strækning langt fra Thy og Mors?

- Det er også derfor, det er vigtigt for os at pege på, at midterstykket, strækningen fra Mors til Skive, mangler i planen. Men det er også vigtigt for os at gøre opmærksom på, hvor stor en spiller, Greenlab erhvervsområdet nord for Skive er og bliver, og at det er afhængigt af en hurtig forbindelse ned til motorvejsnettet ved Herning. Og ud over de tildelte midler er der nogle puljer i planen, som vil blive udløst. Der vil vi pege på det hensigtsmæssige i at bruge af disse puljer til Salling-strækningen og til Skive-Haderup. Til gengæld vil vi også gøre opmærksom på, at en ny omfartsvej ved Skive godt vil kunne udskydes, siger Hans Ejner Bertelsen.