Hans Peter har pudset vinduer i 50 år - med en uges ferie om året

NYKØBING:En arbejdsuge, der starter mandag morgen og slutter lørdag kl. 12. Derudover én enkelt uges ferie om året.

Det lyder hårdt, men det har været 75-årige Hans Peter Nielsens liv siden 17. marts 1972.

Det er 50 år siden.

Her blev han, som 25-årig, selvstændig vinduespudser med virksomheden HP Vinduespolering, der i alle år har haft til huse i Hans Peter og Kaja Nielsens hjem på Duevej 8 i Nykøbing.

Hans Peter Nielsen kom som 14-årig ud at tjene på en gård på Mors.

Efter nogle år på landet blev han i 1967 ansat af sin bror Valdemar Nielsen, der på det tidspunkt drev et vinduespoleringsfirma i Viborg.

- Der blev jeg nogle år. Men herefter blev jeg ansat ved en vinduespudser i Nykøbing. Og det var dér, at jeg fik tanken om at starte for mig selv. Da min chef fandt ud af, at jeg var blevet momsregistreret, blev jeg fyret. Så stod jeg der uden job og uden kunder, fortæller Hans Peter Nielsen.

Der gik dog ikke lang tid, før han begyndte at kunne leve af sit arbejde som selvstændig.

- Jeg startede med at gå fra dør til dør. Og indenfor den første time havde jeg tre kunder, Ternevejens Brødudsalg, Skomager Lauridsen og Ole Vinkøbmand, husker jubilaren.

Sidenhen er flere kunder kommet til, og den 75-årige er stadig i fuld vigør.

- Vi er efterhånden blevet mange om faget. Men jeg har mange trofaste kunder og faste aftaler, fortæller Hans Peter Nielsen.

For 11 år siden var der tvivl om, hvorvidt Hans Peter Nielsen kunne fortsætte.

- Jeg faldt flere meter ned fra en stige i Tødsø Børnehave. Her brækkede jeg ryggen. Jeg fik sat fire skruer i, og lagde en uge på langs på Aalborg Sygehus. Så kom jeg hjem og der gik ikke lang tid, for jeg var i gang igen. Dyrlæge Dyrberg sagde, at jeg havde godt af at bevæge mig. Og dyrlæger har vel også forstand på mennesker, smiler jubilaren.

En fast tradition igennem alle år har været, og er, middagspausen.

- Den holder jeg fra kl. 12 til kl. 13 hver dag. Og hver dag får jeg en hurtig middagssøvn på 10 minutter. Det var der en læge, der engang sagde, at det er sundt. Og jeg vågner selv efter 10 minutter, siger Hans Peter Nielsen.

Det er hustruen Kaja, der ordner papirarbejdet i virksomheden. Parret blev gift i 1969.

Hans Peter Nielsens mange kunder har udpræget tillid til deres vinduespolerer.

- En af mine kunder - en ældre dame - har bedt mig om at hæve pege for hende i automaten. Jeg fik hendes kort og kode. For mig handler det om ærlighed, siger han.

Jubilaren skal arbejde

Når den 75-årige ikke polerer vinduer, spiller han bridge sammen med hustruen. Men jubilaren vil allerhelst passe sit job.

Derfor er der heller ikke planlagt nogen festivitas i anledning af jubilæet.

- Jeg skal arbejde den dag, siger han.

Og han har ingen planer om at stoppe.

- Jeg bliver ved, så længe jeg kan, siger Hans Peter Nielsen, der benytter legligheden til at sende en tak til sine kunder gennem 50 år.