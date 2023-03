Brændende bildæk lyste op i mørket

TØVING:Det var ikke vanskeligt for en tilkaldt politipatrulje at lokalisere åstedet for en ulovlig afbrænding sent mandag aften. På Gyldagervej i Tøving, Mors, var 20-30 bildæk blevet kastet på et bål, og flammerne kunne ses på lang afstand.

- Vi blev tilkaldt klokken 23.11. Patruljen kunne konstatere, at der ikke var fare for ild i bygninger og andet, så ejeren blev kun sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Det er en 39-årig mand, der bor på stedet, og som nu kan imødese en bøde. Sagen sendes til vores særlovscenter, som vil taksere bøden på baggrund af omstændighederne, herunder om det er noget, manden er kendt for at gøre, siger politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi.

Han tilføjer, at bildæk ikke må afbrændes på grund af forureningen.

- Det er ikke fremgangsmåden. Udtjente dæk skal afleveres til destruktion og genbrug på lovlig vis, siger Henrik Jensen.