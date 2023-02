Brændselsforeningen bliver til BR Energi

NYKØBING:De røde biler fra vvs-firmaet Brændselsforeningen A/S vil meget snart få påsat et nyt logo. BR Energy A/S er det nye navn på det selskab, der blev grundlagt i Nykøbing i 1912 som en del af arbejdsbevægelsens kooperation.

Siden sidste sommer har driften være flyttet over i et aktieselskab, som ejes ligeligt af direktør Kai Nielsen og teknikhuset Optimatic i Thisted. Og BR Energy har ingen planer om at flytte fra øen eller afskedige medarbejdere, forsikrer Kai Nielsen i en pressemeddelelse. Tværtimod forventer man at blive flere end de nuværende ni medarbejdere.

- Håbet er, at navneændringen vil kunne tiltrække unge medarbejdere, men også, at vores biler i fremtiden vil kunne ses udenøs, lyder det fra Kai Nielsen.

BR Energy vil fortsat levere levere olie og foretage vvs-arbejder, men fremover vil ekspertisen fra Optimatic også resultere i tilbud på køl- og varmepumpeopsætning og energirenoveringer på større bygninger.