Brætspilshygge startede som et Facebook-opslag: Nu har de over 100 medlemmer

NYKØBING:På Langebæksgade i Nykøbing ved DUI-Leg og Virke kan man høre latter og stemmer udenfor Falkereden. Lyden kommer fra en gruppe morsingboere, der syntes, at der manglede et sted for folk at samles på hverdagsaftener.

Én af dem er Karin Røntved, der længe har boet i Aarhus, men for nylig er hjemvendt til Nykøbing. Her blev det tydeliggjort, hvor længe hun havde været væk fra Nykøbing og Mors. Derfor stod hendes brætspil og samlede støv, fordi hun ikke havde nogen at spille med.

- Det startede som et Facebook-opslag på Morsø-gruppen, om der var nogen, der havde lyst til at mødes og spille brætspil. Så skete der ikke særlig meget, fortæller Karin Røntved.

Karin Røntved (tv.) har været med til at starte Morsø Brætspilshygge gennem et Facebook-opslag. Foto: Martin Damgård

Men én af dem, der så Karin Røntveds opslag, var Susanne Bak Pedersen:

- Jeg ville så gerne spille brætspil, men det bliver ikke så tit i husstanden, hvor det mest er mig, der vil spille. Så efter jeg så Karins opslag, lagde jeg mærke til, at der var interesse for det, men ingen der gjorde noget, siger hun.

Men gøre noget, det ville Susanne Bak Pedersen til gengæld. Hun kendte nemlig til DUI-Leg og Virke, som havde ledige lokaler til formålet.

Susanne Bak pedersen og Karin Røntved blev enige om at mødes og skabe et sted, hvor det ikke koster penge at spille brætspil, fordi man ikke skal bruge penge på mad- og drikkevare.

- Her går det ud på at det er gratis, og det er vigtigt, synes jeg, fortæller Susanne Bak Pedersen og tilføjer:

- Jeg glæder mig hver eneste gang, og det vigtigste er, at dem der er her, har det hyggeligt, og det er lykkedes indtil videre.

Susanne Bak Pedersen (tv.) har været primus-motor til at starte Morsø Brætspilshygge. Foto: Martin Damgård

På bordet står der kander med kaffe og the, og hyggen kommer helt automatisk. For Karin Røntved betyder det noget at have nogle at spille brætspil med, men det betyder mindst ligeså meget, at der er socialt samvær:

- Jeg kendte ingen af de her mennesker, før jeg startede Facebook-gruppen, heller ikke Susanne. Så jeg havde bare siddet derhjemme og stenet, men nu kan jeg komme ud og være social og få spillet nogle spil. Det synes jeg er dejligt, fortæller Karin Røntved.

På Facebook har gruppen for de glade brætspillere på Mors netop rundet over 100 medlemmer.