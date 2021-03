Brand hos stor plastfabrik

NYKØBING:Brandvæsenet blev mandag morgen klokken 04.07 kaldt ud til virksomheden Kunststof-Kemi i Nykøbing, hvor der var gået ild i en maskine. Ifølge Lokalpolitiet i Thisted var branden opstået ved at der var sket en fejlblanding af plastikgranulat og olie, der gjorde, at massen blev for tyk og udviklede røg, og maskinen brød i brand.

Fem medarbejdere holdt branden nede med brandslukningsudstyr, indtil brandvæsenet ankom. Politiet oplyser, at der ikke skete skade på bygningen.