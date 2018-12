Brand i bil og campingvogn: Ejer holdt ilden i skak

MORS: En vaks ejer af en bil og en campingvogn, der stod ved et hus på Vils ved Nykøbing på Mors, sørgede med vand fra en vandslange for at holde ilden i ave, mens Nordjyllands Beredskab på Mors kom til stede, da der var udbrudt brand i bilen ved godt 9.30-tiden 2. juledag.

Alarmen lød til beredskabet klokken 9.38, og beredskabet på Mors rykkede med tre brandbiler og seks mand.

De blev på brandstedet mødt af ejeren af bilen, der med en vandslange stod og sprøjtede masser af vand på ilden, som havde bredt sig til en campingvogn. der stod tæt på.

– Hvis ikke manden havde brugt vandslangen og holdt ilden nede, så kunne den sagtens have antændt både garage og hus, og så havde vi fået en større brand at kæmpe med. Det var en god indsats af ejeren, som reddede det hele, lyder den uforbeholdne ros fra indsatsleder Mogens Hansen, Nordjyllands Beredskab på Mors.

Samtidig var det et held, at campingvognen var af metal og ikke glasfiber, for så havde branden nok udviklet sig noget voldsommere end tilfældet var.

– Campingvognen tog skade, mens bilen på det nærmeste udbrændte. Ilden er opstået i motorrummet, så det ud til, forklarer indsatslederen.

Han og brandfolkene kunne tage hjem efter endt bekæmpelse af branden efter knap tre kvarters arbejde. Kun bil og campingvogn tog skade. Ingen personer kom noget til ved branden.