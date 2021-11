Brand i taget ved kendt slagter: Han redder selv huset

MORS:Lørdag aften gik der ild i taget ved slagter Thøgersen i Hvidbjerg på Mors.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Claus Sejer Pedersen.

Familien var i gang med at lave mad ved komfuret, da der går ild op gennem emhætten, som spredte sig til taget i bygningen på Næssundvej. Slagtermester Ole Thøgersen skyndte sig ud efter den vandslange, han plejer at spule gulvet med i den store slagtehal.

- Han får en stige op og slår hul i taget, så da vi ankommer, har han fået slukket det hele - også selvom det var gået i spærret, siger indsatslederen.

På grund af den store mængde vand fra vandslangen, er der vandskader i store dele af huset. Men ifølge indsatslederen var slagterens vågenhed afgørende.

- Der er ingen tvivl om, at han redder huset.

Alle fire familiemedlemmer var hjemme, men der er ikke umiddelbart sket personskade i forbindelse med branden. Stedet er overdraget til skadeservice, der nu skal undersøge branden og skaderne nærmere.

I nærområdet er slagteriet kendt for at slagte lokalt og for at være leverandør af kød til mange lokale spisesteder i Thy og på Mors.