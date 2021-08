Brand i ubeboet hus - årsagen er ukendt

MORS:Tirsdag eftermiddag modtog Nordjyllands Beredskab en melding om brand i en større villa på Bisagervej nær Ejerslev i det nordlige Mors.

Meldingen lød på ild i stuehuset. Da beredskabet nåede frem, havde ilden bredt sig, og halvdelen af huset stod i flammer.

Foto: Bo Lehm

- Hvad der er opstået brand i, ved jeg ikke, siger indsatsleder Nicolai Kanstrup.

Branden blev dæmpet, før den kunne nå at tage ordentligt fat i den anden halvdel af huset, men den ene halvdel er fuldstændig udbrændt, fortæller han

Branden er under kontrol nu og forventes ikke at sprede sig yderligere, men der er stadig en del efterslukningsarbejde at tage sig af.

Beredskabet forventer at fortsætte arbejdet et par timer endnu, inden branden er fuldstændig slukket.

Huset er ubeboet, og der var ingen personer i bygninger, da branden brød ud.