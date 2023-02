Voldsom brand i værksted: - Hele mit liv gik op i flammer

SILLERSLEV:Der opstod mandag morgen en voldsom brand i et værksted på Havnevej i Sillerslev på Mors. En større hal, hvor der befandt sig flere traktorer og biler, er udbrændt.

Det fortæller indsatsleder Mogens Hansen, Nordjyllands Beredskab på Mors.

Et fuldt udrykningstog rykkede fra beredskabets station i Nykøbing, og fremme ved brandstedet kunne brandfolkene konstatere, at en bygningen med værkstedet indeholdende biler og traktorer var overtændt.

Undervejs til brandstedet rekvirerede indsatslederen ekstra tankvogn og stigevogn, men stigevognen kom ikke i aktion, da bygningen var udbrændt.

- Vi fokuserede vores indsats på at redde en bygning, som var bygget sammen med den nu nedbrændte hal, og det er lykkedes, fortæller Mogens Hansen.

Det var ejeren af værkstedshallen, Jens Harry Glintborg, der selv anmeldte branden. Han bor nærmest nabo til værkstedet.

- Det er hele mit liv, der er gået op i flammer. Alt hvad jeg har samlet af ting og sager stod i den hal. Der var både biler og traktorer, drejebænke og masser af andet værktøj, som jeg går og pusler med, og nu var det jo meningen, jeg skulle til at nulre med. Men det er bare ødelagt nu. Det er meget trist, lyder det fra en noget ramt Jens Harry Glintborg.

Han fortæller, at han sad og spiste morgenmad, da han hørte nogle brag.

- Jeg havde ikke set, at de brændte. Men så kunne jeg jo pludselig høre, at tagpladerne på den brændende bygning begyndte at sprænges, forklarer ejeren af værkstedet.

- Vi er i gang med efterslukning af den udbrændte hal, og det vil der formentlig gå et par timer med, forklarer Mogens Hansen ved 09-tiden mandag morgen.

Han havde 10 mand og fire brandslukningskøretøjer i aktion ved branden.

Der foreligger foreløbig ikke noget om en årsag til branden.

Brand i værksted i Sillerslev