Brand i villa slukkede nærmest sig selv

ØSTER JØLBY: Det er uklart, hvad der onsdag antændte en brand i en villa i to etager på Søndervej i Øster Jølby på Mors. Det bliver op til politiets brandteknikere at opklare.

Men det står klart, at branden nærmest havde slukket sig selv, da et slukningstog med brandfolk fra stationen i Nykøbing Mors nåede frem.

De var kort efter kl. 13 blevet alarmeret af husets beboere, der efter at have været ude af huset vendte hjem til et hus fyldt med røg.

De lukkede hurtigt døren igen og ringede 1-1-2.

Da beredskabet nåede frem og fik sendt to røgdykkere ind i huset, kunne de konstatere, at ilden faktisk havde kvalt sig selv.

- Da døre og vinduer havde været lukket, havde ilden heller ikke fået lov at udvikle sig fuldt ud. Vi kan se, der har været rimelig brandudbredelse, men på et tidspunkt har der været så meget røg derinde, at den faktisk har kvalt sig selv. Vi brugte nærmest ingen vand. Kun lige lidt, hvor røgdykkerne kunne se, at det var varmest. Derefter har vi ventileret huset og overdraget det til politiet for videre efterforskning, fortæller indsatsleder Nicolai Kanstrup.

Han tilføjer, at branden i Øster Jølby er en god påmindelse til folk, der opdager en brand, de ikke selv har mulighed for at slukke. Det kan være nyttig viden - ikke mindst i en juletid, hvor det ofte er set, at levende lys i tørre dekorationer har været skyld i brande.

- Så skal de sørge for at lukke døre og vinduer, hvis de kan nå det, for det hjælper faktisk med til, at branden ikke bliver så stor, siger indsatslederen.