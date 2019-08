Brandfolk redder beboer ud af røgfyldt hus

MORS: En vægter opdagede kl. 03.47 natten til onsdag, at der kom røg fra et køkken i et hus på Strandgaden i Alsted nord for Nykøbing Mors.

Vægteren ringede 112, og brandfolk fra Nordjyllands Beredskab rykkede ud. De fik hjulpet beboeren ud fra det røgfyldte hus, oplyser et vidne til NORDJYSKE Medier.

Ifølge politiet blev beboeren bragt til sygehus til tjek for mulig røgforgiftning.

Der var også en hund i huset, som skulle være sluppet uskadt fra episoden.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi havde røgen fra køkkenet bredt sig videre i huset. Politiet ved ikke, hvordan røgen opstod. En formodning er, at noget mad var brændt på.

Politi og brandfolk ved huset, hvor beboeren blev reddet ud. Foto: Peter Mørk