Brandslukkere - ikke brandstiftere

NYKØBING:- Vi slukkede en brand, som nogle andre havde antændt.

Det var forklaringen fra to drenge på 13 og 16 år fra Nykøbing, som politiet har haft fat i, efter at de blev sat i forbindelse med en mindre brand tirsdag eftermiddag i nogle papkasser, der lå i et skur på Skomagerparken i Nykøbing.

Et vidne havde set, at de to drenge ved 15.45-tiden var i gang med at slukke ilden og derefter stikke af fra stedet.

Men ifølge drengene var det to voksne mænd, klædt i hættetrøjer, der havde antændt branden, som drengene derefter slukkede.

Der skete i øvrigt ikke nogen skade på skuret, og sagen er nu indtil videre henlagt, oplyser lokalpolitiet i Thisted.