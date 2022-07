Brasserie og mesterkok i spidsen for gourmetevent

NYKØBING:Når Østers- & Muslingepremieren indtager Nykøbing Mors i weekenden 14.-16. oktober 2022, bliver det med et gensyn med den populære event Wine & Dine, der er tilbage efter to års pause.

Det skriver Østers- og Muslingepremieren i en pressemeddelelse.

I år bliver det med mesterkokken og morsingboen Mette Dahlgaard fra Falsters Kyster samt Peter Schyum, Steenbergs Hotel & Brasserie i Nykøbing i spidsen.

- Det flot pyntede telt vil endnu en gang danne rammerne om et event fra øverste hylde, når gæsterne bænker sig til kulinariske oplevelser i verdensklasse, baseret på råvarerne fra Limfjorden tilsat det bedste fra landjorden, fortæller Christian Kjeldsen, der er event producent på Østers- & Muslingepremieren, som er en del af Skaldyrshovedstaden.

Christian Kjeldsen glæder sig over, at det er lykkedes at sammensætte et superstærkt hold, der kan sikre den kvalitet, som Wine & Dine netop er kendt for:

- Steenbergs er med til at løfte det lokale kulinariske niveau og har siden deres åbning bevist, at de mestrer brugen af lokale råvarer, herunder "limfjordens guld", til fulde. Derfor er vi også glade for, at Steenbergs har nikket ja til at tage den store opgave på sig, som Wine & Dine vitterligt er, påpeger Christian Kjeldsen.

Årets gæstekok bliver Mette Dahlgaard, der i 2019 hentede en tredjeplads og i 2021 en andenplads ved DM i Østersgastronomi, der også finder sted i forbindelse med Østers- & Muslingepremieren.

- Mette Dahlgaard er en af landets skarpeste kokke og er i dag kulinarisk direktør for Falsters Kyster, der blandt andet rummer den højt roste restaurant Pomle Nakke. Mette kender Mors og de lokale råvarer. Hun har herudover erfaring fra det grønne køkken på Gemyse i Tivoli, samt de måske lidt mere skæve retter fra tiden på Geist i København. Mette er eksponent for et tårnhøjt niveau og spændende serveringer, siger Christian Kjeldsen.

Aftenen byder på velkomstbobler og snacks, fireretters gourmet-menu med tilhørende vine samt kaffe/te med sødt og cognac/likør.