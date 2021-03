Brat opvågning - bilejer så sin bil brænde

NYKØBING MORS: En bilejer på Nørrebro I Nykøbing Mors fik natten til mandag en brat opvågning ved lyden af en rude, der blev knust.

Det viste sig at være en rude i hans Toyota Yaris, som stod i indkørslen, der blev knust. Kort efter var der ild i bilen.

Alarmen modtog politi og beredskab kl. 02.02.

- Brandvæsnet fik hurtigt ilden under kontrol og kunne konstatere, at en rude var blevet knust, og i bilen lå der en sten. Der er formentlig brugt brændbar væske til at antænde ilden, siger vagtchef Simon Skjelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han oplyser, at en hundepatrulje i nærheden fandt et gult plasticlåg fra en dunk med husholdningskemikalier, som kan have været brugt til at sætte ild i bilen med.

- Det er i hvert fald påfaldende, at den ligger der, så det skal vi have undersøgt, siger Simon Skelkjær.

Midt- og Vestjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har bemærket noget, der kan være med til at opklare, hvem der har sat ild til bilen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.