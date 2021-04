Broarbejde forlænges til udgangen af 2023

MORS:Den omfattende renovering af Sallingsundbroen kommer til at sinke biltrafikken mellem Mors og Salling i et år længere end forudsat. Vejdirektoratet oplyser i en pressemeddelelse, at broen først forventes at stå helt færdig ved udgangen af 2023.

Siden 2020 har direktoratet gennem sin entreprenør Arkil arbejdet med en større renovering af broens overflade og bropiller. Et arbejde som viser sig at være mere tidskrævende end planlagt. Det fortæller projektleder Jørn Andreas Kristensen.

- I efteråret meldte vi ud, at vi måtte inddrage vinterperioderne til arbejdet for på den måde at forsøge af overholde den oprindelige færdiggørelsesfrist, som var november 2022. Nu står det så klart, at broens forfatning gør, at vi må forlænge arbejdet til udgangen af 2023, siger han.

Betonoverflade mere ujævn

Broen skal på oversiden have ny belægning, ny fugtisolering, nye støjdæmpende fuger og nyt autoværn. Under broen er det bropillerne, der gennemgår en renovering.

Årsagen til forlængelsen af arbejdet er bropladens betonoverflade, som under asfalten er mere ujævn end forventet. Derfor skal hele bropladen påføres et cirka 50 millimeter tykt afretningslag af beton for at gøre fladen jævn, inden der kan udlægges fugtisolering og belægning. Det stod klart allerede i efteråret, men renoveringsarbejdet har siden givet endnu mere viden om tilstanden.

- Vi har fået et endnu bedre indblik i broens tilstand, og den viden er vi nødt til at handle på, så vi kommer til bunds i arbejdet, og trafikanterne er sikret en god forbindelse i mange år frem. Sammen med vores entreprenør på projektet er vi nu nået frem til den rette metode for udbedring og en robust tidsplan, siger Jørn Andreas Kristensen.

Tre etaper

Tidsplanen hedder nu:

• Etape 1 – nordsiden fra marts 2020 til august 2021

• Etape 2 – sydsiden fra september 2021 til august 2022

• Etape 3 – midten af broen august 2022 til udgangen af 2023 (her bliver også lagt helt nyt slidlag)

De anførte tidspunkter er ifølge Vejdirektoratet omtrentlige, idet blandt andet vejrforhold, kan betyde ændringer af tidsplanen.

Fortsat to farbare spor

Trafikken fortsætter med at være opretholdt i to spor i hele perioden. For den kørende trafik vil der således fortsat kun være begrænsninger i form af reduceret bredde af kørebaner og hastighedsnedsættelse til 50 km/t.

Trafikken over broen vil være indskrænket til et smalt spor i hver retning frem til udgangen af 2023. Arkivfoto: Bo Lehm

De smallere kørespor betyder dog, at brede landbrugskøretøjer ikke kan køre over broen, som de kunne, inden renoveringen gik i gang. De kan passere broen to gange i døgnet på fastlagte tidspunkter. Passagen kræver booking – en ordning der blev indført i foråret 2020 ved renoveringens påbegyndelse.