Broklap begyndte at galopere: ramte anlægspiller med et brag - nu sidder den fast

VILDSUND:Så skete det, som alle de lokale har advaret mod: Broklappen på Vildsundbroen gik lørdag eftermiddag i udu, og nu har den sat sig fast, så den ikke kan hæves igen. Dermed kan sejlende med høje master ikke komme den vej rundt om Mors.

- Der er sket det, at efter en broåbning ved en gennemsejling skal broklappen lægge sig på plads på anlægspillerne på Mors igen. Men da den var kommet halvvejs ned, begyndte den at galopere, den kørte stærkere og stærkere nedad, da kontravægtene ikke kunne stå imod klappens vægt, så klappen ramte anlægspillerne med en vis fart. Det sagde bang, så folk på Mors kunne se skilderierne på deres vægge begynde at danse, forklarer brovagt gennem mere end 30 år på Vildsundbroen Tage Mailund.

Ved nedslaget hoppede broen en cirka 40 centimeter tilbage og satte sig fast. Det betød, at den kørende trafik ikke kunne passere broen i et stykke tid.

I den position blev broen holdt fast af magnetbremser, der sidder i kælderrummet under broen.

- Så måtte jeg ned i kælderen og løsne magnetbremserne manuelt. De har en arm, som man kan løsne, og så lagde jeg vejbanen på plads igen, forklarer Tage Mailund.

Herefter måtte den mangeårige brovagt lukke alle bomme op med håndkraft

Tage Mailund havde en travl dag i brohuset. Arkivfoto

- Så måtte jeg ind i det nye automatiske system, som de vil have i Aalborg. Der kunne jeg manuelt få slukket for de røde lamper, og så kunne trafikken køre igen 20 minutter efter, at broklappen havde lavet sin chokbølge gennem Vildsund. Det er det, mennesker kan lave. Det kan de ikke lave med trykknapper i Aalborg, fastslår Tage Mailund, der godt ved, at han bevæger sig ind i det politiske minefelt: nemlig beslutningen om at fjerne alle de brovagter, der sidder ved broer rundt om i landet og erstatte dem med elektroniske systemer. Det er en beslutning, der implementeres fra nytår.

- Det bliver en lang tur fra Aalborg og lave det, jeg har lavet på 20 minutter. Så bliver der et problem, understreger brovagten.

Han fortæller, at de første skridt mod automatiseringen er taget allerede nu.

- Vi havde en bremseknap, der har siddet i brohuset siden 1939 til at bremse broen med. Hvis bare du vejer 90 kilo, så kan du ved at stå på bremseknappen bremse broen, når den går ned helt fra det højeste punkt og ned til nul. Så kan man lukke broen helt manuelt og uden strøm. Men den blevet skåret af ved roden og fjernet helt fra huset. Den kiggede jeg langt efter i dag, for så kunne jeg have reddet situationen, siger Tage Mailund.

Han har meldt lørdagens episode til Søfartsstyrelsen, Vejdirektoratet og til ingeniørfirmaet Cowi, der har vedligehold af bl.a. broer som opgave for styrelserne.

- Vi rør ikke ved noget som helst, før der har været ekspertise i huset til at sige, at nu må vi hejse broklappen op igen, fastslår brovagten.

Han fortæller dog, at man har fundet den fjernede bremsepedal frem igen og hurtigt kan installere den. Så kan broen hæves igen manuelt uden problemer.

Fra Vejdirektoratet lyder det, at der ikke er problemer for den kørende trafik, mens vagthavende hos Søfartsstyrelsen oplyser, at der er udsendt en såkaldt navigationsadvarsel på episoden. Det betyder, at søfarende på Søfartsstyrelsens hjemmeside kan se, hvis og hvor der er ting, som ikke fungerer - som f.eks. broklappen på Vildsundbroen - og tage deres forholdsregler efter det.

Det var en af naboerne til broen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Henrik Jensen, der på Facebook gjorde opmærksom på Vildsundbroens problemer.

- Det her har vi jo bare gået og ventet på skulle ske, lige siden balladen om at fjerne brovagterne og erstatte dem med automatiserede systemer startede, siger Henrik Jensen, der bor lige i broens baghave.

- Jeg var lige kommet hjem, og så kom nogle naboer og fortalte, hvad der var sket. De fortalte også, at husene rystede, da broklappen hamrede ned i bropillerne, fortæller Henrik Jensen.

- Vi var nogle stykker, der kæmpede mod, at brovagterne skulle fjernes og automatikken implementeres, for som nærmeste nabo så har vi jo set nogle af de episoder, der sker med en bro fra 1930'rne, hvor brovagterne har kunnet håndtere det. Nu fik vi så en episode, hvor der heldigvis ingen kom til skade ved det, men det kan vi jo ikke garantere ikke sker en anden gang, siger Henrik Jensen.

- Hvis elektronikken siger, at nu skal broklappen ned, så kommer den ned, uden at elektronikken kan vide, om der står mennesker tæt på, så det er sådan noget, vi er bange for. Og vi har hele tiden sagt, at vi ikke kan undvære folk i brohuset. Men det har eksperterne vurderet, at man kan, siger naboen til broen.

Han kalder det magtfuldkommenhed, at projektet med automatisering af broklapperne og fjernelsen af de menneskelige brovagter er kørt igennem hen over hovedet på alle de folk, der har arbejdet med broerne i menneskealdre.