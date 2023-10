Brorenoveringens slutspurt: Fra denne dag bliver kun et spor farbart

I fire år har trafikanterne på Sallingsundbroen måttet leve med smalle kørebaner og fartbegrænsninger, mens den 45 år gamle bro blev renoveret.

Nu er arbejdet ved at nå sin afslutning. Men i slutspurten - fra på tirsdag, 10. oktober og indtil torsdag 9. november - er der risiko til yderligere forøget rejsetid på den 1,7 kilometer lange strækning over broen, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

I den periode vil trafikanterne kunne opleve, at der kun er åbent for ét spor, og at der derfor er etableret lysregulering. Reguleringen bliver sat op over en 600 meter lang strækning ad gangen.

Man vil dog forsøge at undgå lysreguleringen i den værste myldretid. Men den kan forekomme på hverdage i tidsrummet kl. 8-14 og efter kl. 17.

Entreprenøren starter med at udlægge slidlag i køresporet i broens sydgående side. Derefter skifter man til den nordgående side, hvor det midlertidige slidlag skal affræses, inden der kan lægges et nyt slidlag

Cyklister og gående skal som hidtil benytte fortovet på broens nordlige side, mens asfaltarbejdet står på. Vejdirektoratet opfordrer de bløde trafikanter til at være opmærksomme på midlertidige trafikændringer på fortovet og tage hensyn til folk, der arbejder tæt på fortovet.

Når arbejdet med at lægge ny asfalt er færdiggjort, vil enkelte afsluttende opgaver finde sted. Dette foregår dog uden lysregulering.

Fordi vejarbejde er kulde- og fugtfølsomt, er der altid en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold, hedder det i pressemeddelelsen - hvor Vejdirektoratet beklager generne.