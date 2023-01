Brugsen blev hjulpet i gang af sin konkurrent, købmanden

ØSTER JØLBY: Konkurrence er sundt og ikke at foragte. Det mente i hvert fald købmanden i Øster Jølby, Niels Baadsgaard. Højskole- og frimenighedsfolket i byen havde som den naturligste sag i verden henvendt sig til ham, fagmanden, for at få gode råd om at starte en brugsforening.

Sagen var den, at den nyoprettede højskole ikke kunne bære lønninger til to gifte lærere, og så kom ideen om en brugs, som den ene af lærerne, Peder Mortensen, så kunne passe som uddeler sammen med sin kone. Og Baadsgaard gav dem al den støtte, de uerfarne forretningsfolk nok kunne trænge til.

I dag, fredag 6. februar, er det 150 år siden, Øster Jølby Brugsforening åbnede døren første gang. Det blev fejret på behørig vis i SuperBrugsen Øster Jølby med kagemand og kaffe til kunderne.

Alle skulle da lige smage. Foto: Bo Lehm

- Jeg mener, vi er den sjette ældste brugs i Danmark, og vi er stadig en selvstændig forening. Coop har ikke meget at skulle have sagt her, bortset fra, at de selvfølgelig er vores primære leverandør. Så længe vi har penge og genererer overskud, kan vi det hele, og vi vil først få et problem, den dag vi ikke har, siger direktør Per Larsen, der er i spidsen for et personale på 36 ansatte.

Sådan var det i starten i Øster Jølby Brugsforening. Foto udlånt af Museum Mors

Men det går nu meget godt for byens nu eneste dagligvarebutik. 2021-regnskabet meldte om stigende omsætning til 57 millioner kroner, og der var et bruttooverskud på 8,7 mio. kr.

- Vi har haft et par fantastiske corona-år, men 2022 har været mere afdæmpet, så vi vil ikke komme ud med et tilsvarende overskud. Men det ser ganske pænt ud, når vi sammenligner os med andre SuperBrugser. Vi prøver jo på at undgå, at folk her fra egnen kører til Nykøbing for at handle. Der er rimeligt langt til konkurrenterne, men vi er da selvfølgelig spændt på, hvilken effekt den kommende Rema 1000 i Vilsund vil få, for mange fra Jølby kører jo til Thisted for at arbejde. Vi vil forsøge at være skarpe, specielt på et område som kød, siger Per Larsen.

Kunderne flokkes i brugsen. Foto: Bo Lehm

Ny slagtermester

En af SuperBrugsens Øster Jølbys forcer er slagter- og delikatesse-afdelingen, og her har der med nytåret været en udskiftning på den centrale post.

- 2. januar tiltrådte vores nye slagtermester, Kasper Breinholdt. Han afløser Leif Kollerup, som havde været ansat længere end jeg, men som måtte sige op af personlige årsager. Kasper har været nogle år i Kvickly Skive, og han kommer med nye ideer. Vi må se, om vi ikke kan få ham med på vores succesfulde sommerevent med at servere kæmpe pølser ude på parkeringspladsen, siger Per Larsen.

SuperBrugsen Øster Jølby fylder 150 år

Netop slagterafdelingen blev for et par år siden udvidet med 100 kvadratmeter. Brugsen købte desuden arealet ud mod Poulsen Dalsvej med henblik på parkering og mulige udvidelser.

- Det gjorde vi for at sikre fremtiden, så vi ikke risikerede at blive lukket inde i bybilledet. 150 års jubilæet vil blive fejret yderligere hen over året med tilbud og events, lover direktøren.