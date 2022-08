Brugte folkemødet til at fortælle om oplevelsescenter til 90 millioner kroner

NYKØBING:- Det, at vi lagde det lidt for selv på Nordhavnen, var det, der gjorde flest brugere mest tilfredse med Ophav. Det er et enormt spændende sted, der kobler byen på havnen. En perle på den snor, der i Nykøbings havneplan går hele vejen rundt langs kajen og kystlinjen.

Ellen Philipsen Dahl, kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune og formand for styregruppen for Ophav, det kommende oplevelses- og søsportscenter for Limfjorden, kendte sin besøgelsestid, da hun tidligt på Kulturmødet fortalte et lille, men opmærksomt publikum om kommunens storstilede planer. Det gjorde hun ved Arkitektforeningens gule campingvogn på KulturVejen, og en repræsentant for standen, Marco Berenthz, arkitekt og partner i den københavnske tegnestue Norrøn, fortalte om visionerne for det skitseprojekt, han står bag. Ann-Sophie Øberg, gruppeleder for By & Landskab i Morsø Kommune, var ordstyrer og stillede spørgsmål.

- Vi vil gerne have, at det tager ejerskab af det største, der er i dette område, nemlig fjorden, sagde Marco Behrentz.

- Det bliver den sidste byggegrund på havnefronten, og vi nåede frem til, at det egentlig var rigtig fint at trække byggeriet lidt fri af de gamle huse, så det bliver en tærskel mellem by og natur. Vi har arbejdet rigtigt meget med at afslutte havnepromenaden med den skal, vi har valgt som motiv, sagde Marco Behrenthz.

Indholdsmæssigt bliver skallen en hat, der skal favne mange og vidt forskellige funktioner.

- Vi givet arkitekten den opgave at forme noget, der både kan opleves som et gastronomisk fyrtårn udadtil og indadtil være noget som brugere fra søsportsklubber, borgere og børn, der modtager undervisning, har deres daglige gang i. Det har været ambitionen, sagde Ellen Philipsen Dahl.

Det fik disse ord med fra arkitekten:

- Limfjorden kan opleves som et stort landskab, der rejser sig op af vandet og bliver til nogle store hvide trappeanlæg. En hvid kant, der udgør grænsen for hele biologiske landskab, man ikke kan se, men som udgør udgangspunktet for alt det, der sker i centret. Vi taler om det som Limfjordens østers- og søsportscenter, for vi vil gerne have, at det tager ejerskab af det største, der er i dette område, nemlig fjorden, sagde Marco Behrentz.

Han sagde uddybende om den gastronomiske dimension:

- Skallen skal give den tradition og de aktiviteter, der er omkring skaldyrene, et hjemsted. Der bliver restaurant- og cafeområder, som trækkes ud fra promanaden, der bliver gastroakademi og skole- og undervisningsfaciliteter, der bliver udsalg, hvor man kan komme og købe østers, muslinger og fisk med den lavpraktiske funktion og stemning, der følger med en sådan aktivitet. Og der hvor bygningen stikker foden ned i fjorden igen, kunne man måske få lov at skabe et nyt hjemsted for den gamle fine skulptur Østerspigen, så den kommer ned til fjorden igen, sagde arkitekten.

Der var spørgsmål, også til finansieringen og færdiggørelsen. Ellen Philipsen Dahl kunne oplyse, at man skal i gang med at søge fonde, så man med de tildelte stats- og kommunemidler kan nå op på de anslåede 90 millioner kroner. Og hele herligheden skal står færdig i 2026. Mon ikke det bliver en del af Kulturmødet det år.