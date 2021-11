Brugte raketter i forsøg på at stoppe løbsk vindmølle

Opdateret fredag morgen

MORS:En 35 meter høj vindmølle vest for Nykøbing Mors var torsdag løbet løbsk, og der var risiko for, at møllen kollapsede.

Vestas-vindmøllen står sammen med en anden vindmølle på en mark ved Elsøvej mellem Elsø og Frøslev på Mors, og det har ikke været muligt at bremse den.

- Den drejer bare hurtigere og hurtigere, fortalte indsatsleder Kent Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi torsdag middag.

Hvis rotationen ikke stoppes, kan det ende med, at møllevingerne ryger af, og at møllen styrter sammen. Et forsøg på at stoppe møllen torsdag ved hjælp af raketter mislykkedes.

Siden har Hjemmeværnet været på stedet for at holde folk på afstand af den løbske mølle.

Fredag morgen lød meldingen fra Midt- og Vestjyllands Politi, at vindmøller stadig snurrede rundt ude af kontrol.

Sådan så det ud, efter man forgæves havde forsøgt at stoppe den løbske mølle med en et reb sendt op med raket. Video: Bo Lehm

Vindmøllen står dog 200-300 meter inde på marken, så der er ikke umiddelbar fare for, at dele fra den løbske vindmølle kan ryge ud på vejen.

- Der er hverken fare for bygninger eller personer, sagde vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi torsdag.

Politiet fik besked om den løbske vindmølle torsdag formiddag, og tilkaldte redningsfolk forsøgte at stoppe den løbske mølle ved at skyde en trosse op med raket. Tanken var, at et kraftig nylonreb skulle vikles ind i møllevingerne i forsøg på at bremse og stoppe den ukontrollable rotation.

Det var mandskab fra redningsstationen i Nr. Vorupør, der gennemførte aktionen. Det skete med de raketter, som normalt bruges til at skyde trosser over til skibe ved redningsaktioner på havet.

Samme fremgangsmåde blev med held brugt i december 2019, dengang på en løbsk vindmølle ved Næssundvej ved hovedvej 26 uden for Nykøbing Mors.

Dengang fyrede man redningsraketter af og fik til sidst reb omkring møllevingerne og stoppet den løbske mølle. Og det er samme metode, der blev taget i brug denne gang - men forgæves.

Revet over som sytråde

Torsdag ved 15-tiden meldte Midt- og Vestjyllands Politi, at de forlod stedet. De havde forsøgt at stoppe vindmøllen med to raketter, men en kraftig vind til eftermiddag fik vindmøllevingerne til at dreje endnu hurtigere.

- Vi er oppe mod nogle kræfter, vi ikke kan vinde over. Vi skyder trosser derop, der kan tåle op til 35 tons, og de bliver revet over som sytråde, lød det fra indsatsleder Kent Hansen.

Vindprognosen viste, at vinden torsdag eftermiddag ville tage yderligere til. Derfor valgte politiet at opgive at få vindmøllevingerne stoppet.

Politi: Hold jer væk

Politiet opfordrede folk til at holde sig væk fra området. På grund af den kraftige rotation, vil vingerne formentlig flyve af vindmøllen snart.

- Det er farligt dernede. Vindmøllen vil formentlig kollapse på et tidspunkt, og vi ved ikke, hvor langt vingerne kan flyve, siger indsatslederen.

Et stort område omkring vindmøllen var spærret af, mens Hjemmeværnet og en operatør fra Vestas fortsat var på stedet.