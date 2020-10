Vold i forsamlingshus: Ung mand bevidstløs efter spark i hovedet

ØRDING:En privat fest i et forsamlingshus i Ørding på Mors udviklede sig natten til lørdag til brutal vold, som endte med, at en hårdt kvæstet mand måtte flyves til behandling på Skejby Sygehus, hvor han blev lagt i kunstigt koma.

Lørdag aften lyder meldingen, at hans tilstand er stabil. Men han har skader i kraniet og muligvis blødninger i hjernen. Det har sygehuset oplyst til politiet, fortæller vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Fem unge kræves fængslet for vold

Sent lørdag eftermiddag blev unge i alderen 15 til 20 år fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning. Politiet sigter dem for grov vold mod den 20-årige ukrainer - han blev blandt andet sparket i hovedet - og de fem unge kræves varetægtsfængslet.

Ifølge politiet skete volden, da der var opstået uro ved den private fest i forsamlingshuset i Ørding. Den 20-årige ukrainer var med til festen, men da han forsøgte at dæmpe gemytterne, blev han overfaldet af de fem unge, oplyser politiet.

Sparket i hovedet

Mændene slog og sparkede den ukrainske mand, også efter han lå ned og var bevidstløs, ifølge politiets oplysninger. Manden blev sparket så voldsomt i hovedet, at han fik skader i kraniet.

Politiet fik melding om volden lørdag kl. 01.22. Kort efter blev den hårdt kvæstede ukrainske mand med helikopter fløjet til sygehuset i Skejby. Han måtte i respirator, men hans tilstand betegnes lørdag aften som stabil.

De fem, der sigtes for at have deltaget i den brutale vold, er alle danskere: En 15-årig dreng og to mænd på 18 år, en 19-årig mand samt en 20-årig mand. Fire af dem er fra Mors, den femte fra Vestjylland. Nogle af dem nægter sig skyldige i volden, oplyser politiet.