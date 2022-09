Budgetforlig på Mors er klar: Men spændingen udløses først på tirsdag

MORS:Der er fredag sidst på formiddagen sendt hvid røg ud fra det budgetseminar, som Morsø Kommunalbestyrelse og den kommunale forvaltningsledelse har været af sted på torsdag og fredag.

Kommunens kommunikationsmedarbejder Rasmus Andreasen meddeler kortfattet, at der er indgået enstemmigt budgetforlig for 2023, og at indholdet først offentliggøres på tirsdag 6. september klokken 13, når alle berørte parter er informeret.

Den sidste ledsætning kan tolkes i retning af, at forliget indebærer personalereduktioner hos kommunen. I tirsdags fik Morsø Kommune besked om, at kommunen får 40 millioner kroner i særtilskud for næste år. Selv om dette er det klart højeste beløb blandt de seks nordjyske kommuner, der får tilskud næste år, er det 99 mio. kr. mindre, end en ekstern beregning har fastslået, at Morsø har behov for.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) sagde i den forbindelse til Nordjyske, at kommunen får brug for at kigge på et sparekatalog på 40 mio. kr., som politikere og forvaltning har udarbejdet.