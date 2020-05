Budgetoverskridelse skal imødegås i juni

MORS:Ud af et budget på 1,5 milliarder ser det ud til at Morsø Kommunes budget for 2020 overskrides med 22,4 millioner kr. Det forventede merforbruget svarer således til cirka 1,5 procent, og der er derfor igangsat en intern proces for at imødegå forventningerne, skriver kommunen i en pressemeddelelse

- Det er godt, at vi udviser rettidig omhu, og at vi øger vores opmærksomhed på forbruget. Derfor ser vi på, hvordan vi kan imødegå det forventede merforbrug, så vi også fremadrettet kan sikre en stabil drift og god udvikling, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Løntilskud og pension

Baggrunden er øget forbrug på socialområdet, hvor den demografiske udvikling kræver mere pleje, samt et øget forbrug på det specialiserede socialområde for voksne.

Indenfor beskæftigelsesområdet ser man et forventet merforbrug til løntilskud til fleksjobbere samt førtidspension, herunder seniorpension. Hos Teknik og Miljø er det hovedsagelig en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019 samt en manglende bevilling til pavillonerne på MC Holms Skole og ombygningen af Fyrvejen.

På nuværende tidspunkt ser den forventede budgetafvigelse således ud: Udvalget for teknik og miljø 1.836.000 kr., beskæftigelses- og erhvervsudvalget 5.454.000 kr., det sociale udvalg 13.070.000 kr. og økonomiudvalget 1.993.000 kr. Børne og kulturudvalget ser ikke ud til at få overskridelser.

- Vi har konstant rettet stor opmærksomhed på vores økonomi, både vores udfordringer og muligheder. Udfordringerne er af den størrelse, at vi forslår, at der skal udarbejdes et imødegåelseskatalog, som politisk kan behandles i juni, siger Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune og fortsætter:

- En del af merforbruget skyldes landsdækkende tendenser og demografiske forskelle - men vi skal alligevel være på forkant og sikre vores kommunes økonomi og forbrug på bedste måde.