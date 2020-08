Bump på vejen: Nu skal asfaltbuler på hovedvej trykkes flade

SUNDBY MORS: Sidste år fik en fire kilometer lang strækning på rute 26 ved Sundby på Mors ny belægning. Der gik dog ikke lang tid, før asfalten var temmelig bulet, og det er den stadig. Nu skal entreprenøren igen forbi for at fjerne de værste af bulerne.

Det oplyser ingeniør Kirsten Guldbæk Roelsgaard fra Vejdirektoratet.

- Sidste efterår var entreprenøren ude for at punktere de største af dampbulerne, og det har sådan set holdt meget godt. De steder, der er repareret, kan ses som mørke pletter på vejbanen, og de er ikke poppet op igen, siger hun og fortsætter:

- Man sprang over de små, og der er også kommet lidt nye. Dampbuler har det med at komme og gå. Nu er der en periode med varmt vejr, og det kan være, at det får dem til at bule op. Så entreprenøren vil efterfølgende tage ud og punktere de største af dem. Det vil ske her i sensommeren.

Reparationen sker ved at bulen varmes op, så asfalten kan trykkes ned på plads.

- Bulerne er mest et komfortproblem. De er irriterende at køre på, men de betyder ikke så meget for holdbarheden på belægningen, siger Kirsten Guldbæk Roelsgaard.

Hun oplyser, at Vejdirektoratet har fået lavet samme type belægning mange steder sidste år, men det er kun få strækninger, der er kommet dampbuler på.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med, hvordan vandet kan diffundere væk nedenunder. De nye belægninger er meget tætte, og vi regner med, at bulerne opstår, hvis vandet ikke kan komme væk neden ud. Jeg tror, at der er meget vand i den bakke der, siger ingeniøren.

Så det er ikke fordi entreprenøren har gjort sit arbejde dårligt?

- Nej, tværtimod har han gjort det godt og lavet en tæt belægning, der gerne skulle holde i mange år. Bulerne kommer nedefra, understreger Kirsten Guldbæk Roelsgaard. Hun forventer ikke, at problemet kan løses permanent.

- De tog de værste af bulerne sidste år, og så tager de nogle igen i år. Så kigger vi på det om fem år igen, lyder meldingen fra ingeniøren.